Calcio. Sanremese-Derthona 1-2, mister Banchini "Sono avvelenato. Non possiamo perdere partite così" (Video)

Un mister Marco Banchini "al veleno", con i suoi giocatori, dopo una sconfitta maturata al "Comunale" contro il Derthona che vince 2-1.

Un buon primo tempo, tante situazioni create, al di là del rigore non concesso che il mister non vuole commentare, ma un copione che purtroppo si ripete come in altre circostanze: concedere la rete agli avversari.

E si è ripetuto nuovamente con una formazione che in classifica sta dietro ai matuziani, e per questo Banchini si dice "avvelenato".

Oggi non sarebbe comunque arrivata la certezza matematica della salvezza: anche in caso di vittoria sarebbe stato un +9 con altrettanti punti disponibili, è un +6 sopra la zona playout. Banchini per il derby con l'Imperia di domenica prossima chiede la giusta determinazione che può derivare anche dalla delusione odierna.