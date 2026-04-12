Calcio: prova di carattere dell’Ospedaletti, battuto il Quiliano&Valleggia al 'Ciccio Ozenda'

Prova di carattere per l’Ospedaletti che batte il Quiliano&Valleggia al “Ciccio Ozenda” al termine di una gara di qualità.

Il primo tiro dei padroni di casa arriva al 7’ con Russo che ci prova da fuori sugli sviluppi di un calcio d’angolo, para Ghizzardi. Si mette in mostra anche Gallo che devia in angolo il tentativo di testa di Andreazza. Ancora protagonista l’estremo difensore ospite che si supera togliendo da sotto l’incrocio la conclusione di Ilias El Kamli al termine di un’azione personale. Al 22’ il Quiliano&Valleggia ha la grande occasione per passare in vantaggio: sul cross di Scancarello il direttore di gara vede un fallo di mano di Saih e indica il dischetto. Dagli undici metri va Fusetti, ma Gallo si supera e salva il risultato. Ospedaletti ancora protagonista con Molinari che, servito da Ilias El Kamli, tenta la conclusione dall’interno dell’area ma Ghizzardi si fa trovare pronto. Orange sempre propositivi in attacco: Zito tenta la rovesciata, la difesa ospite respinge, ci prova Ilias El Kamli, ma la palla, deviata da Zito, finisce sul palo.

Succede tutto nei primi minuti della ripresa. Passano solo quattro minuti e l’Ospedaletti trova il vantaggio: Ghizzardi para la conclusione di Mohamed El Kamli, sulla sfera si avventa Bacciarelli che mette in rete il suo primo gol in carriera. Al 55’ i padroni di casa raddoppiano con l’azione solitaria di Ilias El Kamli che termina con la sfera sotto l’incrocio dei pali alla sinistra del portiere. Un giro di orologio e il Quiliano&Valleggia accorcia le distanze con il colpo di testa di Fusetti, servito da Mencacci. Il gol degli ospiti non ferma gli orange: bel lancio di Barbagallo per Zito che, però, sceglie la precisione a discapito della potenza e Ghizzardi para. Doppia occasione per il Quiliano&Valleggia, prima con il tiro di Scancarello parato da Gallo e, poi, con Mencacci che calcia alto di poco da distanza ravvicinata. Nel finale di gara ci prova anche Turrini, ma le sue due conclusioni finiscono su Ghizzardi.

Il triplice fischio del direttore sancisce la vittoria dell’Ospedaletti che sale così a quota 36 punti in classifica.

Ospedaletti - Quiliano&Valleggia 2-1

Marcatori: 49’ Bacciarelli, 55’ El Kamli I., 56’ Fusetti

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Gallo, 2 Bazzoli, 3 Saih, 4 Barbagallo, 20 Rotolo, 6 Russo (89’ 14 Cordì), 7 El Kamli I., 8 Molinari (73’ 16 Turrini), 9 Salmaso (46’ 18 El Kamli M.), 10 Zito (62’ 17 Calderone), 11 Sartori

A disposizione: 12 Bazzoli, 13 Pallanca, 15 Zandonà, 19 Santarsiero

Allenatore: Fabio Luccisano

Quiliano&Valleggia: 1 Ghizzardi, 2 Morchio (65’ 14 Popescu), 3 Mencacci, 4 Cestelli, 5 Andreazza, 6 Fontana, 7 Scancarello, 8 Donna, 9 Fusetti, 10 Cerchez, 11 Serio

A disposizione: 12 Bientinesi, 13 Touray, 15 Perozzi, 16 Bondi

Allenatore: Gianluca Molinaro

Arbitro: Angelo Della Monica (Imperia)

Ammoniti: El Kamli I., Fontana, Cerchez, Serio