Esordio stagionale al Rally Vigneti Monferrini per la sanremese Patrizia Sciascia (Foto)

Patrizia Sciascia e Piercarlo Capolongo partecipano alla Coppa Rally di Zona 2. La pilota sanremese, affiancata alle note dal navigatore torinese, vivrà il suo esordio stagionale al Rally Vigneti Monferrini, in programma i prossimi 18 e 19 aprile.

La lunga attesa invernale sta per terminare. Patrizia Sciascia, si prepara a vivere un’altra stagione sulle strade del panorama rallystico nazionale, coadiuvata alle note dall’esperto navigatore Piercarlo Capolongo. Si ricompone, dunque, l’equipaggio che ha concluso la scorsa stagione con il podio sanremese, raggiunto con la terza posizione assoluta sulle strade del Rallye Sanremo Leggenda, alla guida di una Skoda Fabia RS Rally2.

Il palcoscenico per il venti-ventisei, sarà la Coppa Rally di Zona 2, che l’equipaggio portacolori ALMA Racing affronterà alla guida nuovamente di una Skoda Fabia RS Rally2. Il round di esordio sarà sulle strade del Rally Vigneti Monferrini, classica astigiana di inizio stagione, che promette un parterre di iscritti di assoluto rilievo.

Il commento della vigilia è condito da alcune novità che accompagneranno questo percorso: “Ci stiamo avvicinando velocemente anche noi all’inizio di questo anno agonistico. Ritroveremo la Skoda Fabia RS Rally2 e gli pneumatici Pirelli. Abbiamo già avuto modo di conoscere la vettura e le coperture nel recente passato, pertanto cercheremo di farne tesoro. La novità arriva invece dalla squadra, in quanto in questo percorso saremo seguiti dal team lucchese MM Motorsport. Conosciamo da tempo la loro realtà, ed è un piacere condividere questa esperienza. Sappiamo che in Piemonte il livello è molto elevato, ma cercheremo di adattarci alle circostanze”.

Una gara, quella canellese, che vivrà le fasi salienti sabato 18 e domenica 19 aprile, ripercorrendo quelle che sono le prove speciali “teatro” di leggendarie sfide tricolori e mondiali. Dinamiche che rendono la trasferta astigiana ancora più avvincente, come racconta la driver sanremese: “Avevo già corso qui nel 2024, concludendo in ottava posizione assoluta. Una gara impegnativa, dove il fondo risulterà di difficile interpretazione. Cerchiamo di avvicinarci alla gara con la giusta serenità, ragionando con l’obiettivo di proseguire al meglio anche durante l’anno. In chiusura, un ringraziamento agli amici e partner che ci sosterranno in questa avventura”, conclude Sciascia nel suo intervento finale.