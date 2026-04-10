Taggia, torna “Corri per Lei”: seconda edizione della corsa solidale contro la violenza di genere

Lo sport incontra nuovamente la solidarietà. Domenica 12 aprile 2026 appuntamento con la seconda edizione della Corri per Lei, evento benefico organizzato dalla ASD Naturun Team Valle Argentina, sotto l’egida dell’Ente di Promozione Sportiva CSEN e con il patrocinio del Comune di Taggia con gli assessorati allo Sport, al Turismo e Manifestazioni e alle Pari Opportunità.

"L’iniziativa avrà una forte connotazione solidale e benefica - spiegano gli organizzatori - e, attraverso lo sport, intende richiamare l’attenzione dei partecipanti e dell’intera comunità sull’importanza dell’inclusione, dell’uguaglianza e della parità di genere, sostenendo con forza l’impegno contro ogni forma di violenza di genere. L’intero ricavato, detratti i costi sostenuti per l’organizzazione, sarà destinato alla realizzazione di un futuro progetto o iniziativa sotto il patrocinio del Comune di Taggia, attualmente in fase progettuale. Il ritrovo per tutti i partecipanti sarà domenica 12 aprile 2026 in piazza Tiziano Chierotti ad Arma di Taggia, con partenza fissata per le 10.30.

La formula tecnica della manifestazione prevede due distanze distinte, pensate per accogliere sia camminatori sia corridori: un percorso più breve da 3 km, studiato per chi preferisce un’andatura tranquilla, e uno lievemente più lungo da 5 km, ideale per chi desidera correre o camminare a ritmo più sostenuto. Il tracciato interesserà il tratto costiero dei Comuni di Taggia e Sanremo, transitando in gran parte sul Lungomare di Arma di Taggia e sulla pista ciclo-pedonale del Parco Costiero del Ponente Ligure. La zona partenza/arrivo sarà allestita in piazza Tiziano Chierotti. Il percorso da 3 km si svilupperà come segue: piazza Tiziano Chierotti, via Queirolo, ingresso pista ciclo-pedonale di largo Queirolo. All’altezza dell’ex tunnel ferroviario dismesso di Bussana Mare, in corrispondenza del km 1,5, sarà collocato il giro di boa, che riporterà i partecipanti verso il centro abitato di Arma di Taggia.

Gli atleti e i corridori più evoluti che affronteranno il percorso da 5 km costeggeranno il Lungomare di Arma di Taggia, impegneranno via Miramare e via Nazario Sauro prima di essere direzionati verso Ponente, in direzione Sanremo, tramite la pista ciclo-pedonale. Il giro di boa del km 2,5 sarà collocato poco prima dell’ingresso dell’ex tunnel ferroviario di Capo Verde. Una volta giunti nuovamente in corrispondenza di largo Queirolo, i partecipanti impegneranno via Eroi Armesi prima di confluire nuovamente su via Lungomare in direzione Ponente per la volata finale.

Per esigenze viabilistiche, il tempo massimo per concludere la prova sarà di 2 ore (fino alle 12.30). Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente in presenza domenica 12 aprile 2026 sul posto (piazza Tiziano Chierotti – Arma di Taggia) dalle 8.00 alle 10.30, fino a esaurimento posti. Le quote di iscrizione sono le seguenti: Corri per Lei 5 km: 15 euro (offerta minima) Corri per Lei 3 km: 10 euro (offerta minima). Le quote includono: pettorale di gara (solo a fini identificativi), assicurazione RCT, assistenza tecnica, sanitaria e di soccorso, ricco ristoro finale all’arrivo, t-shirt tecnica celebrativa dell’evento fino a esaurimento scorte.

Trattandosi di una manifestazione podistica ludico-motoria amatoriale con finalità benefiche e senza alcuna valutazione della prestazione degli atleti, non sono previste premiazioni. A titolo simbolico, e con l’obiettivo di stimolare una maggiore sensibilizzazione sulla natura dell’evento, gli organizzatori offriranno un omaggio floreale ai protagonisti del podio assoluto maschile e femminile, basandosi esclusivamente sull’ordine cronologico di arrivo.

Per ulteriori dettagli o chiarimenti è possibile contattare la segreteria dell’ASD all’indirizzo naturunteamk40@gmail.com. Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sui canali social Facebook e Instagram della Naturun Team Valle Argentina".



