Vinitaly, Cantina del Taburno gruppo Rillo protagonista con degustazioni esclusive e focus sui vini del Sannio

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Cantina del Taburno e Cantina La Fortezza di Torrecuso, entrambe eccellenze enologiche del Gruppo Rillo, annunciano la partecipazione alla 58a edizione di Vinitaly, in programma a Verona dal 12 al 15 aprile 2026, tra i più prestigiosi appuntamenti internazionali dedicati al mondo del vino. La storica cantina sannita sarà presente nel Padiglione Campania, (stand 73-75) pronta ad accogliere operatori del settore, stampa e appassionati per un’esperienza immersiva tra le grandi etichette del Sannio.

Durante le giornate di domenica 12, lunedì 13 e martedì 14 aprile, Cantina del Taburno offrirà un ricco calendario di degustazioni guidate, scandite da orari precisi: dalle ore 12.00 si potrà scegliere tra le raffinate degustazioni degli Spumanti Metodo Classico: Pas Dosé, Rosé e la linea speciale firmata Enzo Rillo, per un inizio di giornata all’insegna della freschezza e dell’eleganza. Alle ore 14.00, spazio ai vini bianchi e rossi simbolo del territorio con Falanghina del Sannio Doc “Cesco dell’Eremo” (annata 2022) e Aglianico del Taburno Docg “Delius” (annata 2020). Gran finale alle ore 15.30 con il prestigioso Aglianico del Taburno Docg “Bue Apis” (annata 2019). Anche Cantina “La Fortezza”, storica realtà sannita, proporrà ogni giorno degustazioni guidate, di seguito il calendario: alle ore 13.00 sarà possibile degustare sia il Tremien Spumante Metodo Classico che l’Ussié Spumante Metodo Classico Rosé. Alle ore 15.00, in primo piano il Donnadaniela. Alle ore 16.30, chiusura con il Bareglià. Tutte le degustazioni si svolgeranno su prenotazione e per un numero limitato di partecipanti (massimo 10 a sessione), a garanzia di un’esperienza esclusiva e approfondita.

Per Enzo Rillo, imprenditore sannita e amministratore della Cantina del Taburno: “Vinitaly rappresenta per la nostra cantina un appuntamento molto speciale: non solo una vetrina commerciale, ma un luogo di incontro, crescita e confronto internazionale. Portiamo a Verona la nostra storia, la passione per la qualità, la costante ricerca e il profondo rispetto per le nostre vigne. Ogni vino che presentiamo è il risultato di un lavoro collettivo e familiare, frutto della dedizione della nostra comunità e dell’amore per questa terra. Le degustazioni saranno esperienze vive, concrete, pensate per trasmettere, attorno a ogni calice, aromi, sapori e valori". "Racconteremo il Sannio non solo come territorio, - prosegue ma come identità: è questa la direzione che abbiamo scelto, con un impegno continuo verso innovazione e sostenibilità. In tal senso, nel confronto diretto con operatori, stampa e appassionati, troviamo ogni anno nuova energia e stimoli per crescere. Vinitaly è per noi una preziosa occasione per imparare e guardare al futuro, portando con orgoglio l’autenticità sannita sulla scena globale”.