Ginnastica Riviera dei Fiori, marzo da protagonista: pioggia di medaglie e nuovi impegni in arrivo (Foto)

Dal trampolino elastico alla ritmica, fino alla ginnastica artistica: risultati di prestigio per la società sanremese, pronta ora a ospitare il campionato individuale Gold e Silver. Il mese di marzo si chiude con un bilancio estremamente positivo per la Asd Ginnastica Riviera dei Fiori, che guarda con entusiasmo a una primavera ricca di appuntamenti tra gare, attività promozionali e importanti impegni organizzativi.

Sabato 28 marzo, a Torino, nella storica palestra della Reale Società Ginnastica, si è svolta la prova nazionale della Coppa Campioni di trampolino elastico, una delle competizioni più prestigiose della stagione. Ottima la prova dei ginnasti rivieraschi: oro negli Allievi per Giacomo Cioffi, che si conferma tra i giovani più promettenti del panorama nazionale, mentre nella categoria Senior Matilde Sappia ha conquistato un prezioso bronzo, distinguendosi con esercizi di alto livello contro atlete di esperienza internazionale. Grande soddisfazione per i tecnici Giulia Bellone e Damiano Giunta, già al lavoro per l’organizzazione della seconda prova del Campionato Individuale Gold e Silver, affidata dalla Federazione Ginnastica d’Italia alla società matuziana e in programma il 18 e 19 aprile al Polo Sportivo del Mercato dei Fiori.

Risultati importanti anche domenica 29 marzo a Genova, dove si è disputata la seconda prova del campionato regionale individuale Silver livello LC. Le due ginnaste della Riviera dei Fiori hanno confermato i podi della prima prova, migliorando anche i punteggi: oro nelle Junior per Martina Parente e bronzo per Alice Bovenzi, seguite in campo gara dal tecnico Elisa Addiego. Sempre domenica, al PalaSport Città di Imperia, si è svolto il Torneo CSEN di ginnastica ritmica, organizzato dall’Asd Il Cerchio d’Oro, che ha richiamato società da Liguria, Piemonte e Lombardia. Anche in questa occasione, le ginnaste rivierasche hanno raccolto numerosi podi. Tra le Senior, Laura Garibaldi ha conquistato due ori alla palla e al cerchio, mentre Alice Iaria ha ottenuto l’argento alla palla. Nelle Junior, Alessia Cirone ha vinto al cerchio e alla palla, con Marie Panizzi argento al cerchio e alle clavette. Nel Gold 1 Junior, Noemi Romeo ha centrato il doppio oro a cerchio e clavette, mentre Beatrice Di Bernardo ha vinto alla palla e conquistato l’argento al cerchio.

Ottimi risultati anche tra le Allieve: Beatrice Solonari prima a palla e clavette, Giorgia Condurso oro al cerchio e argento alle clavette, Gioia Janko seconda alla fune e terza alle clavette, Letizia Fonte prima alla fune e terza al cerchio, Camilla Bianchi terza alla fune. A chiudere la giornata, il doppio oro di Camilla Rodi a cerchio e palla. Da sottolineare, infine, l’esordio da giudice di Giulia Carrera, storica atleta della società, che ha intrapreso con entusiasmo un nuovo percorso nel mondo della ginnastica.

Un finale di marzo da applausi, dunque, per la Ginnastica Riviera dei Fiori, pronta a vivere una primavera da assoluta protagonista.