L’Under 17 del Riviera Volley Sanremo conquista il secondo posto a “Pasqua Sottorete”

La compagine maschile Under 17 del Riviera Volley Sanremo ha chiuso, conquistando il secondo posto, la 17a edizione del torneo città di Torino Pasqua Sottorete.

Una kermesse che ha fatto registrare quest’anno numeri significativi: 7 categorie di gioco e 90 squadre partecipanti. Oltre 1500 presenze tra atleti, staff e accompagnatori; 14 impianti sportivi attivi e 22 campi utilizzati in contemporanea.

Nel proprio girone il Riviera Volley Sanremo ha superato l’Albisola ed il Colombo Genova, guadagnandosi l’accesso alla finale, poi persa contro Scanzorosciate Volley.

«Veniamo via da questa manifestazione con un secondo posto che vale tanto e che dà continuità al percorso di crescita di questo gruppo –hanno sottolineato i tecnici al seguito del sodalizio matuziano impegnato nel torneo di Torino– si tratta di un piazzamento di grande valore giunto al termine di un percorso solido e meritato. Un risultato che acquista ancora più peso considerando il livello del torneo, con la presenza di squadre liguri, torinesi, del cuneese e lombarde».

A coronamento della bella prestazione in campo dei giallorossi, sono arrivati anche prestigiosi riconoscimenti individuali: Matteo Chionna è stato premiato quale miglior schiacciatore e Cristian Djerbi miglior libero della manifestazione.

Un traguardo che premia il lavoro del gruppo Under 17, già qualificato alla fase regionale, e dello staff guidato da Alberto Ausenda con la collaborazione di Rocco Dichio.