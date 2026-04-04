Calcio, Sanremese. Prosegue il restyling dello stadio Comunale, il presidente Masu: "Auspichiamo una concessione almeno decennale"

Gru all'opera in questi giorni allo stadio Comunale di Sanremo. L'occasione migliore, complice la sosta pasquale ,per sistemare anche a livello estetico il tempio del calcio matuziano.

A rivelare gli ultimi aggiornamenti à è stato il presidente Alessandro Masu, reduce dalla bella vittoria in casa del Saluzzo.

«Stiamo portando avanti un lavoro di profonda pulizia dell’impianto: dalla ritinteggiatura della gradinata e della tribuna, fino al soffitto, agli spogliatoi e al tunnel. Una novità importante, già visibile a tutti nella gara contro il Varese, è stata l'installazione del ledwall. L’obiettivo è presentarci al nuovo bando con un buon livello di investimenti già effettuati, con l’intenzione e l’auspicio di poter ottenere una concessione di durata almeno decennale.

Stiamo aspettando anche l’arrivo dei seggiolini, che verranno gentilmente donati dalla famiglia del Principe di Monaco. Si tratta di tante piccole tessere pronte a comporre un mosaico fondamentale per il nostro stadio, soprattutto in vista di un possibile approdo nel calcio professionistico».