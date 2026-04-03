Sanremo Like Swim protagonista al Trofeo Master Ponente: medaglie, record e crescita costante del team

Domenica 29 marzo si è svolta la dodicesima edizione del Trofeo Master Nuoto Ponente, ospitata dai Delfini AcquaCenter di Prà e organizzata dall’ASD Nuotatori Rivaloresi. Un appuntamento di grande tradizione per il nuoto master ligure, che ha visto la Sanremo Like Swim protagonista con una rappresentativa di 11 atleti, confermando la crescita costante del movimento.

Dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle ultime settimane dal settore giovanile, anche il comparto master ha risposto presente con prestazioni di alto livello, conquistando una ricca collezione di medaglie di categoria. Un risultato che premia il lavoro quotidiano degli allenatori Davide Giacchino e Samuele Latella, capaci di guidare con competenza un gruppo sempre più affiatato.

I risultati degli atleti

Tra le prestazioni più rilevanti spicca quella di Claudia Tudini, che conquista l’oro nei 200 stile libero in 2:52.56, conducendo una gara gestita con lucidità e determinazione.

Greta Pagani sale sul podio nei 50 e 100 stile libero, centrando il bronzo nei 50 con 40.04 e chiudendo i 100 in 1:27.22.

Ottima prova per Mauro Malatesta, argento nei 200 rana con il tempo di 3:35.88.

Alessandro Martinez conferma una buona condizione nei 400 stile libero (5:53.64) e nei 200 stile libero (2:45.26), mentre Leonardo Bellone si distingue come uno dei protagonisti della giornata: argento nei 400 stile libero (5:30.42), bronzo nei 200 (2:29.41) e miglioramento personale nei 100 stile libero con 1:06.76.

Prestazione di alto livello per Lorenzo Tedeschi, autore di una doppietta di grande qualità: oro nei 400 stile libero (5:10.21) e argento nei 200 stile libero (2:23.70).

Lorenzo Viale conquista il bronzo nei 50 rana (39.77) e ottiene buoni riscontri anche nei 50 e 100 stile libero.

Doppio bronzo per Samuele Bernò, nei 100 stile libero (1:02.71) e nei 200 stile libero, dove firma il personale con 2:21.98, “un risultato che premia il suo ritorno agli allenamenti”.

Da segnalare anche il debutto di Tommaso Ambesi, che affronta la sua prima gara con personalità, nuotando i 100 stile libero in 1:11.36 e i 50 in 32.02.

Un gruppo in crescita

Il bilancio della giornata è decisamente positivo. La presenza di 11 atleti al via rappresenta il segnale più evidente di una realtà sportiva in piena salute. Medaglie, miglioramenti cronometrici e partecipazione raccontano di un gruppo compatto, ben allenato e animato da grande entusiasmo.

La Sanremo Like Swim guarda ora al futuro con fiducia: dopo i successi del settore giovanile e quelli del comparto master, il club si conferma come una delle realtà più dinamiche e complete del panorama natatorio del ponente ligure.