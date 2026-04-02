Calcio. Serie D, la Sanremese vince a Saluzzo: le parole post partita di mister Banchini (Video)

È una vittoria che soddisfa Marco Banchini: la sua Sanremese espugna il campo di Saluzzo e allunga in classifica a +9 sulla zona playout quando mancano ancora 12 punti da assegnare. Non è matematica, ma poco ci manca.

La Sanremese secondo il mister ha fatto la partita che avevano preparato, non abbassandosi nemmeno dopo il vantaggio e battendo un buon Saluzzo nel turno pre pasquale.

Video intervista a cura di Samuele Bernardi

Banchini per il finale di campionato, a cominciare dall'importante match la domenica dopo Pasqua contro il Derthona al "Comunale", chiama a raccolta tutto l'ambiente, approfittando per ringraziare i tifosi presenti oggi a Saluzzo, per stare vicino alla squadra e spingerla in questo rush finale, anche tra le mura amiche.