"4xBaseball": primo acuto azzurro nella terza giornata del torneo [FOTO e VIDEO]

Si è svolta mercoledì 1° aprile, presso l’impianto di via Passo Buole a Torino, la terza giornata del Torneo “4XBaseball”.

Italia in campo in entrambe le partite disputate, prima contro la Francia e poi contro l’ Argentina. Prosegue la crescita degli azzurri, sconfitti dai transalpini per 9-4 (al tie-break) ma vittoriosi con i sudamericani con il punteggio di 15-14.

FRANCIA-ITALIA 9-4

La partita è equilibrata, ben giocata da entrambe le squadre. L’avvio sorride ai francesi, avanti di tre punti al termine del secondo inning. Buona la reazione degli azzurri, che agguantano il pari nel quinto. L’Italia ha anche l’occasione per fare sua la partita all’ultima ripresa ma senza riuscirci. Al tie-break la Francia gioca meglio e si aggiudica il match.

Francia: Bamberger, Perez, Montagne, Goubet, Chaligne, Limouzin, Girondeau, Gerberon, Picard, Chevet.

Italia: Lomi, Marinangeli, Resca, Prizzon, Cantelli, Suarez, Bighignoli, Ruberto, Bissa, Larice.

ITALIA-ARGENTINA 15-14

Primo successo italiano nel torneo, ottenuto contro la forte formazione argentina, nell’incontro sinora più lungo. Dopo 3 ore e mezza di gioco esultano gli azzurri, protagonisti di un avvio folgorante (7-1 al termine del primo inning) e poi capaci di rispondere colpo su colpo agli agguerriti avversari. Lo staff tecnico può prendere atto dei progressi del collettivo, la cui condizione fisica, in particolare dei lanciatori, non è ancora al meglio.

Italia: Lotti, Rizzi, Resca,Prizzon, Suarez, Pasotto, Ruberto, Destro, Angioi, Zani.

Argentina: Gutierrez, Galindo, Villasanti, Bruno, Baldovi, Abarca, Anselmi, Garcia, Lampret, Prince.

Il pitching coach Gianluca Poli commenta le prestazioni degli azzurri (GUARDA IL VIDEO)

Oggi (giovedì 2 aprile) si torna in campo: presso l’impianto del JFK Basebal in località Passionisti a Mondovì, a partire dalle 16, è in programma Francia-Argentina.

L’intera iniziativa si svolge con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.