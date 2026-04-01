Sanremo Baseball Under 12, esordio vincente: battuto il Fossano 12-11 in una gara combattuta

L’inizio di una stagione, soprattutto nel baseball giovanile, va oltre il semplice risultato. È il momento in cui il lavoro svolto durante l’inverno prende forma, i ragazzi si confrontano con nuove situazioni di gioco e arrivano i primi segnali di crescita tecnica e mentale. L’esordio del Sanremo Baseball nel campionato FIBS U12 2026 ha confermato tutto questo, con una partita equilibrata e ricca di contenuti, chiusa con la vittoria per 12-11 contro il Fossano Baseball. Il girone è composto da tre squadre piemontesi (Boves, Fossano, Mondovì) e due liguri (Cairese e Sanremo).

Sabato 28, sul diamante di Pian di Poma, in un pomeriggio inizialmente soleggiato, le due formazioni hanno dato vita a un confronto intenso ma sempre nel segno del divertimento, elemento centrale nella categoria Under 12. Per i giovani atleti questa prima gara ha avuto anche un forte valore emotivo: sono scesi in campo con concentrazione ed entusiasmo, mostrando fin da subito un atteggiamento positivo.

I primi inning sono stati caratterizzati da una fase di studio, con difese attente, attacchi prudenti e qualche giocata creativa. Dal punto di vista tecnico, la partita ha offerto indicazioni incoraggianti. Sul monte di lancio si sono viste meccaniche ancora in evoluzione ma già impostate su principi corretti, con movimenti fluidi e buona coordinazione. In difesa il Sanremo ha mostrato una discreta organizzazione: non tutte le giocate sono state perfette, ma l’attenzione sulla palla e la comunicazione tra compagni sono state costanti.

In attacco sono arrivati segnali positivi soprattutto sulle basi rubate, con iniziative rapide ed efficaci. I battitori hanno affrontato per la prima volta il lanciatore avversario mostrando crescente consapevolezza e capacità di lettura del gioco.

L’ultimo inning è stato decisivo e particolarmente intenso. Con il punteggio in equilibrio, il Sanremo è riuscito a sfruttare al meglio le proprie occasioni, portando a casa il vantaggio definitivo. Il 12-11 finale premia i padroni di casa, ma racconta soprattutto una gara combattuta fino all’ultimo.

Nel baseball Under 12 il risultato è solo una parte della storia. Ciò che conta davvero è il percorso di crescita: imparare a gestire l’errore, mantenere la concentrazione, sviluppare il senso del gioco di squadra e acquisire fiducia nei propri mezzi. Ogni inning diventa un’occasione di apprendimento, ogni giocata un passo avanti.

Il pomeriggio è proseguito con una seconda partita dedicata alla categoria Esordienti, un momento importante che ha permesso ai più giovani di confrontarsi con ragazzi più grandi. Il 15-9 finale per il Sanremo ha un valore relativo rispetto alla qualità dell’esperienza, che conferma il grande lavoro dell’allenatore Yenier Contreras Valdes. Anche in questa gara si sono viste buone intuizioni, azioni interessanti e tanta voglia di imparare.

Il campo di Pian di Poma ha fatto da cornice a una giornata positiva anche fuori dal terreno di gioco. La presenza di famiglie e appassionati ha contribuito a creare un ambiente sano e partecipativo, con un tifo sempre corretto, elemento fondamentale per la crescita dei giovani atleti.

Il percorso del Sanremo Baseball prosegue con nuovi impegni già in calendario. L’11 aprile la squadra sarà in trasferta sul campo dei Boves, mentre il prossimo appuntamento casalingo è fissato per il 18 aprile, quando i giovani sanremesi affronteranno il Cairese Baseball sul diamante di Pian di Poma.