Rocchetta Nervina, torna “Voci d’acqua e di terra”: musica corale e natura protagoniste

Tutto pronto a Rocchetta Nervina per la seconda edizione di “Voci d’acqua e di terra”, il campus residenziale dedicato alla musica corale e alla scoperta del territorio.

L’iniziativa si svolgerà dal 5 all’11 luglio presso l’Ostello Alpi Liguri ed è promossa dall’Associazione musicale Troubar Clair con il patrocinio di CLAss_liguriacanta. Il campus è rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra i 7 e i 13 anni.

L’obiettivo è quello di unire lo studio del canto corale con l’esperienza diretta della natura, offrendo ai partecipanti un percorso educativo e creativo a tutto tondo. Durante la settimana, i giovani coristi alterneranno momenti di formazione tecnica vocale a escursioni all’aria aperta e attività di socializzazione.

Un’esperienza pensata per chi desidera mettersi in gioco attraverso la voce, ma anche per vivere giornate immerse nel verde e nella condivisione.

Il campus si concluderà sabato 11 luglio con un concerto finale in Piazza Don Antonio Viale, dove i partecipanti presenteranno al pubblico il repertorio preparato nel corso della settimana, restituendo alla comunità il frutto del lavoro svolto.