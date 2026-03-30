Volley, Serie C maschile. Grafiche Amadeo, passo falso pesante: ko al tie-break contro Santa Sabina

Una sconfitta che pesa e che rischia di compromettere il finale di stagione. Il Grafiche Amadeo cede al quinto set in trasferta contro il Fratelli Dabove Movimento Ragazzi Santa Sabina, al termine di una gara altalenante che lascia l’amaro in bocca.

Quando mancano quattro giornate al termine del campionato regionale maschile di Serie C, più il recupero del 15 aprile a Voltri contro il Colombo Psa Italy, i gialloneri allenati da Rocco Dichio sprecano una delle occasioni più favorevoli del calendario. Il ko per 3-2 contro una squadra di bassa classifica rappresenta infatti un passo falso evitabile.

La partita, disputata domenica a Quarto, era iniziata in salita per i sanremesi, con i padroni di casa avanti 25-22 nel primo set. Pronta però la reazione del Grafiche Amadeo, capace di ribaltare il match grazie al 20-25 del secondo parziale e al convincente 15-25 del terzo set, portandosi così sull’1-2.

Nel momento decisivo, però, la squadra si è smarrita. I genovesi hanno pareggiato i conti vincendo il quarto set 25-16, per poi imporsi nettamente nel tie-break con il punteggio di 15-8.

Una battuta d’arresto che, complice anche la vittoria al quinto set del Vt Finale sull’Admo Volley, costa ai sanremesi lo scivolamento dal sesto al settimo posto in classifica, rendendo sempre più difficile la rincorsa alla zona obiettivo.

“È una sconfitta che pesa – commenta senza mezzi termini il tecnico Rocco Dichio –. Il 3-2 contro la penultima complica la corsa al sesto posto, anche alla luce dei risultati delle dirette concorrenti. Abbiamo affrontato il match con una formazione rimaneggiata, ma sul 2-1 dovevamo chiuderla. Non lo abbiamo fatto, li abbiamo rimessi in partita e nel tie-break siamo stati nervosi e poco concreti, commettendo troppi errori”.

Ora per il Grafiche Amadeo si apre una pausa utile per riordinare le idee e preparare al meglio il prossimo impegno, in programma il 12 aprile contro il Val di Magra, appuntamento che potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni di classifica.