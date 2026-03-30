Vallecrosia al Mare, Samuele Mistretta si riconferma campione regionale di enduro FCI nella categoria Allievi (Foto)

Samuele Mistretta della PSV Ngteam Più Sport di Vallecrosia al Mare si riconferma campione regionale ligure di enduro FCI. Ieri, domenica 29 marzo, ha partecipato a Genova all'Enduro dei Forti, gara regionale top class che ha registrato 200 atleti iscritti provenienti da tutta la regione.

Tre le prove speciali in programma. "Samuele con il tempo di 6.59.906 è già al primo posto nella prima prova speciale che riconferma nella seconda con il tempo totale delle due di 11.06.625 e globale nella terza di 15.22.436" - fa sapere la PSV Ngteam Più Sport - "Dominio assoluto, dunque, di Samuele su tutti i tracciati in programma".

Buon risultato anche per il secondo atleta della PSV Ngteam Più Sport Andrea Laura, al suo esordio, che con il tempo totale di 17.27.491 finisce al sesto posto nella categoria Allievi. "La stagione Enduro - DH 2026 è iniziata ma restiamo molto prudenti nelle valutazioni e analisi per gli eventi futuri perché si sa le discipline Gravity sono sempre molto complesse nel loro sviluppo in quanto ogni tracciato, ogni stato fisico del rider, nonché ogni situazione legata alla crescita agonistica dell'atleta, è una questione di primaria importanza nello studio delle potenzialità dell'atleta stesso" - afferma la PSV Ngteam Più Sport.