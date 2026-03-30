Calcio. Sanremese, premiati i Giovanissimi Under 14 vincitori del campionato provinciale di categoria (Foto)

Ieri pomeriggio allo stadio "Comunale" di Sanremo, prima del match di Serie D tra Sanremese e Varese, è stata premiata la squadra biancazzurra dei Giovanissimi Under 14 vincitrice del campionato provinciale di categoria, con un ruolino di marcia davvero impressionante: 17 vittorie, 3 pareggi e zero sconfitte. Miglior attacco del campionato con 119 reti segnate, e miglior difesa con solo 14 gol subiti.

Giocatori e staff hanno ricevuto la coppa dal delegato FIGC Enrico Pira, alla presenza del presidente della Sanremese Alessandro Masu e del responsabile del settore giovanile Vincenzo Stragapede.