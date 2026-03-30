Calcio: la Virtus Sanremese vince 1-0 a Cisano e resta in vetta, Burdisso decisivo e +7 sul Ventimiglia a cinque gare dal termine

La Virtus Sanremese conquista una vittoria fondamentale nel 25° turno del campionato di Prima Categoria Girone A, imponendosi per 1-0 sul campo del Cisano in una sfida fortemente condizionata da fattori esterni. In una giornata in cui il gioco tecnico è stato praticamente annullato da un terreno di gioco difficile e da un vento furioso, la squadra matuziana ha saputo cambiare pelle, dimostrando di saper vincere anche in versione “provinciale”.

Nonostante le difficoltà, la supremazia dei biancoazzurri è emersa nel corso del match, consentendo a Simone Burdisso di firmare il gol decisivo e salire a quota 15 reti stagionali. La gara è stata gestita con intelligenza, adattandosi a un calcio “più pragmatico e meno raffinato”, ma comunque efficace. Un approccio che ha permesso agli uomini di mister Prunecchi di portare a casa tre punti pesantissimi. Con questo successo, la Virtus Sanremese aggiunge un altro tassello importante nella corsa al titolo, mantenendo sette punti di vantaggio sul Ventimiglia.

Quando mancano ormai solo cinque partite alla fine del campionato, i matuziani continuano a tenere saldamente il controllo della vetta, avvicinandosi sempre più all’obiettivo finale.