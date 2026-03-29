Calcio, vittoria allo scadere per il Ventimiglia: Addiego firma il 3 punti in un match ricco di emozioni

Torna al successo il Ventimiglia faticando non poco per avere ragione di una Andora ancora motivata alla ricerca di un posto per gli eventuali play-off. I frontalieri che al 15' della ripresa erano sul 2-0, hanno evidenziato un rilassamento inspiegabile che ha permesso all'avversario di approfittarne riuscendo a recuperare interamente lo svantaggio e sfiorare con altre opportunità il rocambolesco vantaggio. I locali, tuttavia si ridestavano nel finale ottenendo l'insperato gol vittoria in pieno recupero col bomber Addiego al suo diciottesimo centro. L' incontro già alle prime fasi, vedeva i granata più intraprendenti rendendosi già pericolosi al 10' con una bella imbucata di Cassini in area per Sparma che seppur decentrato impegnava il portiere Rossi che bloccava. Il gol, arrivava poco dopo, al 17': Sparma, a centrocampo serviva Cassini che a sua volta effettuava un lancio calibrato per Gambacorta che s'involava in area e con un perfetto collo destro batteva Rossi. Il Ventimiglia, legittimava il vantaggio con un paio di occasioni: il palo colpito da Cassini al 26' e poi al 31' con Sparma che dagli sviluppi di un calcio di punizione, tirava su Rossi che non tratteneva e un difensore, con affanno calciava fuori dall'area allontanando la minaccia.



Nella ripresa, al 10' i granata hanno una doppia opportunità per raddoppiare con Rea che calcia su Rossi che non trattiene e il ta-pin di Gambacorta appare vincente ,ma nei pressi della linea di porta, salva Odasso. Il gol, comunque è nell'aria e su tiro di Sparma, ancora non trattenuto dal portiere, il ta-pin vincente è di Gambacorta che realizzava la sua doppietta portando a 16 gol il suo conteggio stagionale. Il doppio vantaggio era effimero poichè, gli ospiti che fino a quel momento erano parsi poco pericolosi in attacco, riducevano le distanze con Carballo un 1' dopo e poco dopo, lo stesso giocatore riportava in parità l'incontro al 19'; ciò causato da alcune leggerezze difensive dei frontalieri che dal quel momento non avevano più sicurezze tantochè, l'Andora cercava addirittura il vantaggio con altre pericolose iniziative come al 22' con De Boni. Il Ventimiglia, ha difficoltà nel riordinare le idee e a parte un tiro di Lodovici al 27' che raccoglieva un centro di Sparma, era impreciso nelle conclusioni e quando la gara sembrava concludersi col pareggio, al 48', in pieno recupero, era il solito Addiego , in spaccata a risolvere l'incontro. L'azione, era scaturita da una punizione calciata da Bastita che faceva spiovere in area un pallone che dopo una corta respinta, veniva ribadita in rete dal bomber ventimigliese. Con il ritorno alla vittoria, il Ventimiglia conferma il 2° posto alle spalle della capolista Virtus Sanremese mantenendo, largamente a distanza le sue avversarie.

Queste le formazioni.



VENTIMIGLIA: Dodaro, Berruti, Ierace, Biffi, Addiego, Rotella, Cassini Aretuso, Gambacorta, Sparma, Bacigaluppo

Allenatore: Oneglio. Sono subentrati: Ala, Grifo, Bastita, Lodovici, Rea.



ANDORA: Rossi, Colavito, Cavassa, Delfino, Carballo, De Boni, Furlanetto, Lo Sicco, Odasso, Moro, Decol.

Allenatore: Ghigliazza. Sono subentrati: Bottino, Bettini.



Arbitro: Filippo Ferrara si Savona.