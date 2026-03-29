Calcio. Serie D, Sanremese e Varese non si fanno male: finisce 0-0 al "Comunale" (Foto)

SANREMESE-VARESE 0-0

SANREMESE: Bohli, Garcia, Djorkaeff, Moreo, Monticone, Palella, Noto, Girgi, Osuji, Grosso, Nguegang. A disp. Licata, Bregliano, Gagliardi, Camerino, Cavaliere, Andreis, Cipriani, Fofana, Mbakogu. All. Banchini.

VARESE: Taina, Agnelli, Marangon, Bertoni, Costante, De Ponti, Palesi, Tentoni, Barzotti, Geros, Cogliati. A disp. Bugli, Romero, Sovogui, Berbenni, Fabris, Secondo, Malinverno, Guerini, Bianchi. All. Ciceri

ARBITRO Nonnato di Rovigo

Sanremese e Varese non si fanno male. Uno 0-0 sul quale ha da recriminare sicuramente più la squadra ospite, che conta almeno tre palle gol nitide in tutta la partita. Buona comunque la prova matuziana a cui è mancato, diversamente da altre occasioni, il guizzo decisivo.

LA CRONACA DEL MATCH

2' Cogliati riceve un lancio lungo e prova la battuta di destro in controbalzo, alta

5' proteste ospiti per un contatto tra Qeros in corsa ostacolato da Girgi, siamo sul lato destro a 30 metri dalla porta, l'arbitro lascia correre

10' gara combattuta a centrocampo, per ora si gioca prevalentemente nella metà campo del Varese

13' cross di Barzotti, arriva Tentoni che tenta al volo dal limite dell'area, tiro potente ma centrale, blocca Bohli

18' segna Nguegang dopo un'azione corale matuziana ma al momento di ricevere la palla era in fuorigioco. Rete annullata

21' Djorkaeff ruba palla a De Ponti a centrocampo, si invola da solo con la difesa schierata e viene fermato da Costante

22' avanzata di Cogliati sulla destra, cross per la testa di Tentoni, provvidenziale la deviazione in corner di Monticone

23' sugli sviluppi dell'angolo scontro in area Nguegang-Queros ma per l'arbitro non c'è fallo. In effetti non lo sembrava

24' corner di Djorkaeff battuto direttamente su Tania

35' Varese vicinissimo al vantaggio: cross basso di Qeros per l'occorrente Tentoni, un rigore in movimento tirato addosso a Bohli che poi con l'aiuto della difesa riesce a deviare sopra la traversa

38' traversa clamorosa di Qeros con un bel sinistro a giro. Il Varese preme sull'acceleratore

41' Djorkaeff chiama Tania a una risposta coi pugni su un tiro da fuori area

43' altra deviazione di Bohli in corner su una punizione insidiosa battuta bassa di Tentoni

Finisce senza recupero il primo tempo

Inizia la ripresa

49' punizione alta di Tentoni

53' secondo tempo iniziato a ritmi decisamente più bassi del primo

58' dentro Andreis per Moreo e Cavaliere per Nguegang

63' buona palla raccolta da Cavaliere, azione al limite dell'area con una palombella che non arriva a Osuji che scivola ma forse sarebbe stato in fuorigioco

65' azione insistita dei matuziani che alla fine vanno al tiro con Osuji, conclusione strozzata e debole che non va comunque lontano dal palo. Ma Tania c'era

70' Camerino per Noto

71' contropiede Varese e Cogliati a tu per tu con Bohli si fa ipnotizzare dal portiere che salva tutto

73' Malinverno per Tentoni

74' cross teso di Djorkaeff ma nessun matuziano trova la deviazione decisiva

78' ammonito Palella

79' Mbakogu per Palella e Guerini per Qeros

81' punizione di Palesi deviata in corner

85' ammonito Malinverno

86'fuori Cogliati e Agnelli per Sovogui e Berbenni

87' punizione di Andreis dalla destra, Osuji di testa non trova il secondo palo per poco

88' Sovogui si invola in contropiede ma ignora due compagni in mezzo e alla fine viene chiuso in corner

90' quattro minuti di recupero

91' la Sanremese riparte con Djorkaeff e Andreis che serve Camerino che batte a rete decentrato e sbilanciato

92' ammonito Tania

Finisce qui. Poche emozioni al "Comunale", Varese con le occasioni da gol piu importanti ma la Sanremese strappa un punto