Calcio. Serie D, Sanremese e Varese non si fanno male: finisce 0-0 al "Comunale" (Foto)

SANREMESE-VARESE 0-0
SANREMESE: Bohli, Garcia, Djorkaeff, Moreo, Monticone, Palella, Noto, Girgi, Osuji, Grosso, Nguegang. A disp. Licata, Bregliano, Gagliardi, Camerino, Cavaliere, Andreis, Cipriani, Fofana, Mbakogu. All. Banchini.
VARESE: Taina, Agnelli, Marangon, Bertoni, Costante, De Ponti, Palesi, Tentoni, Barzotti, Geros, Cogliati. A disp. Bugli, Romero, Sovogui, Berbenni, Fabris, Secondo, Malinverno, Guerini, Bianchi. All. Ciceri
ARBITRO Nonnato di Rovigo
Sanremese e Varese non si fanno male. Uno 0-0 sul quale ha da recriminare sicuramente più la squadra ospite, che conta almeno tre palle gol nitide in tutta la partita. Buona comunque la prova matuziana a cui è mancato, diversamente da altre occasioni, il guizzo decisivo.
LA CRONACA DEL MATCH
2' Cogliati riceve un lancio lungo e prova la battuta di destro in controbalzo, alta
5' proteste ospiti per un contatto tra Qeros in corsa ostacolato da Girgi, siamo sul lato destro a 30 metri dalla porta, l'arbitro lascia correre
10' gara combattuta a centrocampo, per ora si gioca prevalentemente nella metà campo del Varese
13' cross di Barzotti, arriva Tentoni che tenta al volo dal limite dell'area, tiro potente ma centrale, blocca Bohli
18' segna Nguegang dopo un'azione corale matuziana ma al momento di ricevere la palla era in fuorigioco. Rete annullata
21' Djorkaeff ruba palla a De Ponti a centrocampo, si invola da solo con la difesa schierata e viene fermato da Costante
22' avanzata di Cogliati sulla destra, cross per la testa di Tentoni, provvidenziale la deviazione in corner di Monticone
23' sugli sviluppi dell'angolo scontro in area Nguegang-Queros ma per l'arbitro non c'è fallo. In effetti non lo sembrava
24' corner di Djorkaeff battuto direttamente su Tania
35' Varese vicinissimo al vantaggio: cross basso di Qeros per l'occorrente Tentoni, un rigore in movimento tirato addosso a Bohli che poi con l'aiuto della difesa riesce a deviare sopra la traversa
38' traversa clamorosa di Qeros con un bel sinistro a giro. Il Varese preme sull'acceleratore
41' Djorkaeff chiama Tania a una risposta coi pugni su un tiro da fuori area
43' altra deviazione di Bohli in corner su una punizione insidiosa battuta bassa di Tentoni
Finisce senza recupero il primo tempo
Inizia la ripresa
49' punizione alta di Tentoni
53' secondo tempo iniziato a ritmi decisamente più bassi del primo
58' dentro Andreis per Moreo e Cavaliere per Nguegang
63' buona palla raccolta da Cavaliere, azione al limite dell'area con una palombella che non arriva a Osuji che scivola ma forse sarebbe stato in fuorigioco
65' azione insistita dei matuziani che alla fine vanno al tiro con Osuji, conclusione strozzata e debole che non va comunque lontano dal palo. Ma Tania c'era
70' Camerino per Noto
71' contropiede Varese e Cogliati a tu per tu con Bohli si fa ipnotizzare dal portiere che salva tutto
73' Malinverno per Tentoni
74' cross teso di Djorkaeff ma nessun matuziano trova la deviazione decisiva
78' ammonito Palella
79' Mbakogu per Palella e Guerini per Qeros
81' punizione di Palesi deviata in corner
85' ammonito Malinverno
86'fuori Cogliati e Agnelli per Sovogui e Berbenni
87' punizione di Andreis dalla destra, Osuji di testa non trova il secondo palo per poco
88' Sovogui si invola in contropiede ma ignora due compagni in mezzo e alla fine viene chiuso in corner
90' quattro minuti di recupero
91' la Sanremese riparte con Djorkaeff e Andreis che serve Camerino che batte a rete decentrato e sbilanciato
92' ammonito Tania
Finisce qui. Poche emozioni al "Comunale", Varese con le occasioni da gol piu importanti ma la Sanremese strappa un punto