Bvc Sanremo lotta ma cede al Pegli: decisivo il blackout nel secondo quarto, finisce 71-80 al PalaRavizza

Bvc Sanremo E.On. – Pegli 71-80 (22-17, 7-19, 18-16, 24-28)

Sanremo E.On: Paciello 11, Deda 9, Tacconi Daniele, Gagna 21, Tacconi Davide 13, Colombo 17, Bettonagli, Franceschini. Coach: Andrea Berardi.

Pegli: Pesce 6, Rebaudo 5, Filanti, De Natale 16, Moriconi 2, Mozzone 11, Bruzzone, Nicoletti 20, Dagnino, Schiano Moriello 11, Stagnitto 9. Coach: A. Conforti.

Il Bvc Sanremo E.On. esce sconfitto tra le mura amiche contro il Pegli, terza forza del campionato, al termine di una gara combattuta e a tratti ben giocata: 71-80 il punteggio finale. Nonostante le pesanti assenze di Vallefuoco, Vivo e Paraschivu, i matuziani hanno offerto una prestazione di livello, mettendo in difficoltà gli ospiti per lunghi tratti del match. A pesare in modo decisivo è stato però il blackout offensivo nel secondo quarto, chiuso con un parziale di 7-19, che ha ribaltato l’inerzia della partita dopo un buon avvio (22-17).

Nel resto dell’incontro, il Sanremo ha dimostrato carattere, riuscendo a rimanere in partita fino all’ultimo periodo (18-16, 24-28), ma senza riuscire a colmare definitivamente il divario creatosi prima dell’intervallo. Tra i migliori in campo per i padroni di casa Gagna (21 punti), ben supportato da Colombo (17) e Tacconi Davide (13). Buon contributo anche da Paciello (11) e Deda (9). Per il Pegli, decisive le prestazioni di Nicoletti (20 punti) e De Natale (16), oltre ai contributi distribuiti del resto del roster.

“I ragazzi hanno disputato una prova eccellente”, ma quel passaggio a vuoto nel secondo periodo si è rivelato determinante in una gara altrimenti equilibrata. Il Bvc Sanremo esce comunque dal campo con indicazioni positive, consapevole di potersela giocare anche contro le squadre di vertice, a patto di mantenere continuità per tutti i quaranta minuti.