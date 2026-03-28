Mazzucchelli Sanremo, impresa da applausi: le giovanissime volano in Pool Promozione dopo il 3-1 sul Bordivolley

Si è chiusa nel migliore dei modi la prima fase del campionato territoriale di Seconda Divisione femminile per la Mazzucchelli Sanremo. Nel recupero dell’undicesima giornata, disputato domenica 22 marzo, le ragazze targate ORP Olearia Riviera di Ponente hanno sfoderato una prestazione solida e di grande carattere, superando con un netto 3-1 le avversarie del Bordivolley.

Il successo ottenuto sul campo non ha portato solo tre punti in classifica, ma ha sancito il sorpasso definitivo proprio ai danni della compagine bordigotta, permettendo alle sanremesi di agguantare un prezioso terzo posto. Questo piazzamento garantisce alla squadra l'accesso ufficiale alla seconda fase, la cosiddetta "Pool Promozione", dove la posta in gioco si farà ancora più alta.

Il risultato assume un valore straordinario se si considera la giovanissima età della rosa a disposizione del tecnico Giorgio Lanteri. Il gruppo matuziano è infatti composto interamente da atlete Under 16, con l’innesto di diversi elementi provenienti addirittura dall'Under 14. Nonostante il confronto con formazioni anagraficamente più esperte, le giovani promesse della Mazzu Orp hanno dimostrato una crescita tecnica e agonistica costante, confermando quanto di buono già fatto vedere nel campionato di categoria Under 16, dove hanno dominato il girone territoriale conquistando il primo posto e l’accesso alla fase finale.

Ora l'attenzione si sposta sulla fase decisiva della stagione. Nella Pool Promozione, la ORP Mazzu dovrà vedersela con le migliori formazioni dell’altro girone di qualificazione in un mini-torneo di sei partite. Saranno sfide ad alta intensità che metteranno in palio un solo pass per la promozione in Prima Divisione. Per coach Lanteri e le sue ragazze si tratta di un'occasione d'oro per continuare il proprio percorso di maturazione, confrontandosi con le realtà più competitive del territorio e provando a coronare una stagione fin qui da incorniciare.