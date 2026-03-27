Infinity Jiu Jitsu Imperia brilla tra Italia e Europa: podi prestigiosi e crescita costante degli atleti

Le ultime due settimane sono state particolarmente intense e ricche di soddisfazioni per i ragazzi dell’Infinity Jiu Jitsu di Imperia, impegnati tra competizioni in Italia e all’estero. Ad aprire il ciclo di gare è stato Carlo Oberto, protagonista a Parigi in una tappa del circuito NAGA, tra i più prestigiosi a livello mondiale nel Brazilian Jiu Jitsu. Oberto si è confrontato con atleti di alto livello internazionale, conquistando un ottimo terzo posto assoluto nella Expert Division.

Nello stesso fine settimana, l’accademia imperiese è scesa in gara anche al Bergamo BJJ Challenge, tappa del campionato nazionale organizzato da Unione Italiana Jiu Jitsu e FIJLKAM. Grande prestazione per Fabrizio Frea, che ha dominato la sua categoria conquistando la medaglia d’oro al termine di una finale di alto livello.

Meno fortunato Francesco Frea, costretto al ritiro per infortunio dopo aver superato i primi due turni, fermandosi così ai piedi del podio.

Si è invece fermato ai quarti di finale Giuseppe Iannolo, dopo un confronto combattuto con un avversario di valore.

Il weekend successivo ha confermato il momento positivo del team. Sabato si è disputato il Campionato Italiano di Grappling 2026, valido per la convocazione in nazionale e per l’accesso alle competizioni internazionali UWW. In questa occasione, Carlo Oberto e Fabrizio Frea hanno entrambi ottenuto un terzo posto, dimostrando grande adattabilità in un regolamento differente rispetto a quello abituale.

Domenica è stato invece il turno di Francesco Frea, che al Winter BJJ Cup ha conquistato una medaglia d’argento, al termine di un percorso brillante concluso con una finale persa di misura. Grande soddisfazione nelle parole del coach Niccolò De Paolo, che ha sottolineato il valore del lavoro quotidiano: “Siamo davvero orgogliosi della squadra: i risultati in gara sono solo la punta dell’iceberg di un percorso fatto di allenamento, sacrificio e coesione”.

La stagione prosegue senza pause: il prossimo appuntamento è già fissato per questa domenica a Novara, dove l’Infinity Jiu Jitsu porterà in gara sei atleti, tra cui anche alcuni giovani al loro esordio competitivo.