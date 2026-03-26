Ginnastica, Riviera dei Fiori protagonista tra Genova e Casarza: pioggia di medaglie e crescita costante (Foto)

Grande soddisfazione per l’Asd Ginnastica Riviera dei Fiori, protagonista nel weekend del 21 e 22 marzo tra Genova e Casarza Ligure, dove si sono svolte importanti prove dei campionati regionali di ginnastica artistica. A Genova, nella seconda prova del campionato regionale individuale maschile Silver organizzata dalla Vivisemm, gli atleti della Riviera hanno confermato una continua crescita tecnica, conquistando diversi podi.

Nel livello LC, spicca l’oro di Samuele Lombardo (Allievi 2 fascia), autore di una gara completa con ottimi punteggi a corpo libero, volteggio, sbarra, parallele e minitrampolino, per un totale di 55,250 punti. Argento nella terza fascia per Pietro Serini, protagonista di esercizi solidi sugli stessi attrezzi. Nel livello LB, bronzo nella prima fascia per il giovanissimo Emanuele Norberti (8/9 anni), mentre Andrea Driza conquista l’oro nella terza fascia, seguito dal quarto posto di Gabriele Norberti. Nel livello LA, dedicato agli esordienti, 13° posto per Damiano D’Aguì negli Allievi 1 e 7° posto per Jacopo Romeo nella seconda fascia. Soddisfazione espressa dal tecnico Damiano Giunta e da tutto il sodalizio, che continua a crescere grazie anche alla palestra attrezzata della Valle Armea.

Parallelamente, a Casarza Ligure si è svolta la terza prova del campionato regionale individuale PGS di ginnastica artistica femminile, con la Riviera presente in questo “nuovo programma di gare” che prevede corpo libero, trave, volteggio e parallele asimmetriche. Il gruppo, seguito dalle tecniche Giulia Bellone ed Elisa Addiego, ha ottenuto risultati incoraggianti: Alice Bovenzi ha centrato la qualificazione alle finali nazionali di Lignano, mentre Giulia Parente ha conquistato l’oro alla trave. Buone prestazioni, alternate a qualche errore, ma segnali di crescita generale per le ginnaste Annalisa Driza, Alice Serini, Ilaria Vitulano, Martina Parente, Benedetta Semiglia, Ilaria Donatello, Mia Bertonasco, Camilla Di Simone, Mia Manferdini, Bice Manzo, Noemi Giancaterino, Giulia Di Francesco e Adina Luca. Sempre sabato, un gruppo di ginnaste ha partecipato alla finale nazionale del Sanremo Junior presso il Teatro del Casinò di Sanremo, esibendosi in tre coreografie: Gymevents (“Don Raffaè”), SuperGym (“Madness”) e ritmica agonistica (“Ritmix”). Grande soddisfazione anche per Monia Stabile, impegnata nello sviluppo di questo percorso artistico.

Lo sguardo è ora rivolto ai prossimi impegni: i trampolinisti saranno a Torino per la Coppa Campioni Gold con Giacomo Cioffi e Matilde Sappia, mentre la ritmica sarà in gara al Palasport di Imperia per il campionato CSEN. Dopo la pausa pasquale, riflettori puntati su Sanremo, dove dal 17 al 19 aprile il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori ospiterà la seconda prova del Campionato Nazionale Gold di trampolino elastico, all’interno del Sanremo Gym Festival. Un appuntamento prestigioso che conferma il ruolo centrale del territorio nella promozione della ginnastica.