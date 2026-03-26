Calcio: Coppa Liguria di Prima Categoria. La Virtus Sanremese è in finale, battuto l'Olimpic anche al ritorno

OLIMPIC - VIRTUS SANREMESE 2-3

Marcatori: 5' Ventre, 21' Gatto, 25' Negro, 27' Gjoka, 65' Alvarez

Olimpic: Gardano, Molinari, Limonta, Perucchio, Garbini, Albertoni, Pinna, Pesenti, Morando, Gjoka, Gatto. Allenatore: Berogno

Virtus Sanremese: Brizio, De Mare, Islahi, Taddei, Castaldo, Negro, Martelli, Campagnani, Alvarez, Ventre, Schillaci. Allenatore: Prunecchi

La Virtus Sanremese stacca il pass per la finale di Coppa Italia di Prima Categoria, confermando la propria superiorità anche nella gara di ritorno dopo il netto 4-1 sull'Olimpic ottenuto all’andata. Nel match decisivo, i matuziani partono con il piede sull’acceleratore e trovano subito il vantaggio al 5’ con Ventre. L’Olimpic prova a restare in partita e al 21’ raggiunge il pari con Gatto, riaccendendo momentaneamente le speranze di rimonta.

La Virtus Sanremese, però, reagisce con grande determinazione e ristabilisce immediatamente le distanze: Negro al 25’ firma il nuovo sorpasso, mentre è Gjoka – tra le fila dell’Olimpic – al 27’ a riportare nuovamente il punteggio in equilibrio. Un botta e risposta che mantiene viva la gara, ma senza cambiare l’inerzia complessiva della doppia sfida, già fortemente indirizzata dall’andata. Nella ripresa i matuziani gestiscono con ordine e trovano anche il gol del definitivo 3-2 al 65’ con Alvarez, chiudendo i conti e legittimando la qualificazione.

Forte del successo complessivo tra andata e ritorno, la Virtus Sanremese accede così alla finale di Coppa Italia di Prima Categoria, dove affronterà il Lavagna 2.0. Data, sede e orario della sfida saranno comunicati prossimamente dal Comitato Regionale Ligure.