Ospedaletti, Under 15 inarrestabile: vittoria esterna e 69 punti. La Juniores cade a Ceriale nel finale di stagione

Non si ferma la corsa dell’Under 15 dell’Ospedaletti, che dopo aver già festeggiato la vittoria del proprio girone con tre giornate d’anticipo, conquista un altro successo imponendosi in trasferta sul campo del Campomorone Sant’Olcese. Un 4-2 che certifica ancora una volta la superiorità dei ragazzi guidati da mister Marco Anzalone, capaci di salire così a quota 69 punti in classifica.
Una stagione straordinaria per gli orange, che ora saranno chiamati a disputare le ultime due sfide di campionato prima di giocarsi il titolo regionale. Un percorso netto, fatto di continuità e qualità, che conferma il valore del gruppo.
Diverso il discorso per la Juniores regionale, che chiude la propria stagione con una sconfitta. I ragazzi allenati da Fabio Luccisano sono stati superati in trasferta dal Ceriale con un netto 5-0. Un risultato pesante che, però, non cancella il cammino complessivo della squadra, che termina il campionato a 39 punti.
“Una stagione che ci lascia comunque indicazioni importanti”, è il bilancio che emerge in casa orange, tra la soddisfazione per il percorso dei più giovani e la consapevolezza del lavoro da fare per il futuro.
Nel dettaglio, questi i risultati del settore giovanile:
Juniores regionale
Ceriale - Ospedaletti 5-0
Ospedaletti: Gallo, Zandonà, Guardiani, Cascone, Marku, Lanteri, Sanchez, Coppola, Aboulfadl, Di Luca, Pafumi.
A disposizione: Ruscitti, Murzio, Sottocasa, Ligato.
Allenatore: Fabio Luccisano.
Giovanissimi Regionali Under 15
Campomorone Sant’Olcese - Ospedaletti 2-4
Marcatori: Orlando, La Rosa, Aschero, Alioui.
Ospedaletti: Loffredo, Siffredi, Orlando, Abidi, Guglielmi, Alagna, Alioui, Tagliatini, La Rosa, Perato, Lanteri.
A disposizione: Bertani, Airenti, Laabioua, Aschero, Cavicchia, Spanò, Ragazzoni, Asciutto, Martelli.
Allenatore: Marco Anzalone.