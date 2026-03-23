Judo. Yoshinryu Bordighera protagonista ai Campionati Italiani Cadetti A2: oro per Matteo Laganà

Lo Yoshinryu Judo Bordighera si mette in evidenza ai Campionati Italiani Cadetti A2, andati in scena il 21 e 22 marzo 2026 al PalaMaggiore di Leinì, in provincia di Torino, conquistando un risultato di grande prestigio a livello nazionale.

A brillare è stato Matteo Laganà, protagonista di una gara impeccabile nella categoria -81 kg, conclusa con la conquista del primo posto nella Finale A2. Un percorso autorevole, gestito con lucidità e qualità tecnica in tutte le fasi della competizione, che gli ha permesso di salire sul gradino più alto del podio.

Un risultato che assume un valore ancora più importante in ottica futura: come previsto dal regolamento federale, i primi sei classificati della Finale A2 accedono infatti alla Finale A1, in programma il prossimo 2 maggio ad Ancona. Laganà avrà quindi l’opportunità di confrontarsi con i migliori atleti italiani della categoria, in un appuntamento che rappresenta il massimo livello nazionale per i Cadetti.

Il successo dell’atleta è il frutto di un percorso costruito con costanza negli anni all’interno dello Yoshinryu Judo Bordighera, dove è cresciuto sin dalle categorie giovanili, affinando progressivamente le proprie capacità tecniche e agonistiche.

Determinante, negli ultimi anni, il lavoro del coach Daniele Eviri, che ha seguito Laganà nella preparazione, contribuendo in maniera significativa alla sua crescita sia sotto il profilo tecnico che nella gestione delle competizioni.

Durante la gara, l’atleta è stato supportato in sedia dal Direttore Tecnico dello Yoshinryu, maestro Giacomo Bovenzi, che ha curato con attenzione la strategia e l’analisi dei singoli incontri, risultando fondamentale nella gestione del percorso verso la vittoria.

Nella categoria -55 kg era impegnato anche Emanuele Guidi, inserito in un tabellone particolarmente numeroso e competitivo. Il giovane atleta si è fermato nelle fasi iniziali, ma ha comunque affrontato un’esperienza significativa in un contesto di alto livello, utile per il suo percorso di crescita.