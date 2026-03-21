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Ventimiglia Vallecrosia Bordighera | 21 marzo 2026, 09:22

Vallecrosia: al via “I colori della poesia - voci del territorio” quattro incontri tra poesia e musica

La rassegna propone letture poetiche, dialoghi con il pubblico e intermezzi musicali della Scuola Pergolesi

Vallecrosia: al via “I colori della poesia - voci del territorio” quattro incontri tra poesia e musica

Prenderà il via oggi alle 17, presso la biblioteca comunale di Vallecrosia, la rassegna poetica “I colori della poesia - voci del territorio”, un ciclo di quattro appuntamenti dedicati agli autori locali e aperti alla cittadinanza. L’iniziativa, promossa da Lucia Morlino e Daniela Bruno, prevede incontri di lettura poetica accompagnati da momenti di dialogo con il pubblico e intermezzi musicali a cura degli allievi della Scuola di musica Pergolesi.

La rassegna proseguirà il 18 aprile, 23 maggio e 20 giugno, sempre alle ore 17, e sarà introdotta da Mara Cilli. L’obiettivo del progetto è valorizzare la poesia contemporanea del territorio e promuovere la Biblioteca come luogo di incontro e partecipazione culturale. L’evento, patrocinato dal Comune di Vallecrosia, è a ingresso libero.

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