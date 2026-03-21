“Diventa Manager Condominio 3.0”: ConfaiCo Imperia conclude la prima stagione del progetto nelle scuole

Si è conclusa con grande successo la prima stagione del progetto «Diventa Manager Condominio 3.0», promosso da ConfaiCo Imperia Confesercenti, dedicato alla divulgazione della figura professionale dell’amministratore di condominio. Dopo l’esordio vincente al «Festival Orientamenti» di Genova, il tour ha fatto tappa negli istituti di Imperia, Sanremo e Ventimiglia, offrendo agli studenti un confronto diretto con una professione in forte evoluzione. Grazie alla collaborazione con Regione Liguria e alcuni dirigenti scolastici, il progetto ha acceso i riflettori su un ruolo strategico e tecnologico, non più percepito come semplice gestione burocratica.

Durante gli eventi, agli studenti è stato presentato il corso completo da Amministratore di Condominio, pensato per affrontare le sfide del 2026. La professione, infatti, sta vivendo una trasformazione significativa grazie all’integrazione di domotica, sostenibilità energetica e Intelligenza Artificiale, strumenti che permettono una gestione più efficiente, trasparente e vicina ai cittadini. Il legame con il territorio e le scuole è stato fondamentale per sviluppare nuovi progetti e conoscere le realtà sociali locali. ConfaiCo Imperia ringrazia sentitamente gli istituti che hanno creduto nell’iniziativa: IPC di Imperia, Liceo Aprosio di Ventimiglia e Istituto Ruffini di Imperia.

“Incontrare i giovani e vedere il loro interesse verso le nuove tecnologie applicate alla gestione immobiliare è stato entusiasmante. Il nostro obiettivo è formare professionisti pronti a governare il cambiamento, non a subirlo”, dichiara Giuseppe Acquarone, presidente provinciale ConfaiCo Imperia.