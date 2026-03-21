Sanremo, sfide decisive di volley: Grafiche Amadeo e Pesce Innamorato affrontano il Vt Finale

Gara importante quella che attende domani, nella palestra di Villa Citera a Sanremo, per il Grafiche Amadeo. I gialloneri di Rocco Dichio ospiteranno il Vt Finale, diretto concorrente per il sesto posto, un piazzamento di prestigio che potrebbe rivelarsi decisivo per le sorti della classifica. Il torneo regionale maschile di serie C si è rivelato quest’anno un vero banco di prova, monopolizzato da Pallavolo Liguria e Sabazia Ecosavona, mentre le altre squadre cercano di ritagliarsi una propria identità. Il Grafiche Amadeo, nonostante le sconfitte contro le migliori, ha saputo trarne insegnamento, vincendo con le squadre più deboli e costruendo fiducia.

Domani i sanremesi dovranno confermare le loro qualità contro una formazione che viaggia al loro stesso ritmo. Dopo il rinvio della sfida di sabato scorso a Voltri col Colombo Psa Italy a causa del maltempo, la squadra arriva motivata alla sfida, intenzionata a riprendere la serie positiva interrotta. «Ci aspetta una partita delicata – commenta il trainer Rocco Dichio – affronteremo una squadra che all’andata ci ha messo in difficoltà e che superammo ribaltando il risultato da 0-2 a 3-2. I savonesi hanno confermato le proprie qualità lo scorso fine settimana contro l’Admo. Arriviamo a questa sfida a pari punti dopo la sosta forzata, quindi sarà un confronto che può indirizzare la classifica. Il fattore campo potrà essere determinante, noi dovremo sfruttarlo al meglio con una prestazione solida e continua».

PRIMA DIVISIONE FEMMINILE

Sfida col Vt Finale anche per la formazione femminile del Pesce Innamorato, espressione del Riviera Volley Sanremo. Le giallonere di Nando Guadagnoli, attuali leader della classifica del torneo interprovinciale di Prima Divisione, affronteranno le savonesi domenica 22, alle ore 18, al PalaBerruti, con l’obiettivo di consolidare il primato.