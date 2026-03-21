Pallamano, commemorazione e partite: l'Abc Bordighera festeggia 55 anni (Foto)

L'Abc Bordighera compie 55 anni. Una partita delle vecchie glorie, che ha visto oltre cento atleti di tutte le generazioni affrontarsi in una simpatica partita sul campo, ha dato il via ai festeggiamenti.

"La giornata è stata caratterizzata da momenti di grande divertimento, con gli atleti che hanno rimesso le scarpette e si sono divertiti a giocare a pallamano, ricordando momenti del passato e creando nuove amicizie" - fa sapere l'Abc Bordighera - "La serata è proseguita con una cena sociale che ha riunito oltre cinquanta persone, tutte accomunate dalla passione per la pallamano e per la società bordigotta. L'atmosfera è stata calorosa e gioiosa con gli ospiti che hanno condiviso storie e aneddoti sulla storia dell'Abc Bordighera".

Questo weekend i festeggiamenti continueranno con la commemorazione del 55° anniversario della fondazione della società. "Il 21 marzo, alle 16, si aprirà la mostra fotografica e di cimeli storici presso la sala rossa del Palazzo del Parco di Bordighera, che sarà dedicata alla storia della società e ai suoi protagonisti" - dice l'Abc Bordighera - "Alle 17 si terrà la commemorazione di tutti i dirigenti, atleti, allenatori e presidenti che hanno contribuito a mantenere viva la società in questi 55 anni. La serata si concluderà con un buffet di commiato alle 19, preparato dalla Spes auser di Ventimiglia".

Domenica l'Abc Bordighera tornerà, invece, in campo. Sarà, infatti, impegnata in due partite di pallamano. Alle 12, la prima squadra scenderà in campo a Cannes per affrontare la formazione locale. "I ragazzi della prima divisione sono reduci da una bella vittoria contro il Mougines Sartoux e sono pronti a dare il massimo per ottenere un altro risultato positivo" - dichiara l'Abc Bordighera.

Nel pomeriggio, alle 16, i giovani atleti dell'under 15 maschile affronteranno il Cavigal Nizza al Palabiancheri di Bordighera. "La squadra è in buona forma e dopo l'ultima vittoria con il Villefranche e l'intermezzo del campionato italiano con la vittoria sul Molteno e l'onorevole sconfitta col Cassano cercherà di mantenere l'attuale 3° posto in classifica" - afferma l'Abc Bordighera.