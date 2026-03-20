Arti marziali. Judo Club Sakura Arma di Taggia protagonista al Trofeo Italia di Leinì

Prosegue senza sosta l’attività del Judo Club Sakura Arma di Taggia ASD, impegnato nelle ultime settimane tra competizioni agonistiche, eventi non competitivi e corsi di aggiornamento tecnico.

A mettersi in evidenza sono stati gli atleti delle categorie Esordienti A (2014) ed Esordienti B (2012-2013), protagonisti al Trofeo Italia, importante appuntamento a livello nazionale disputato a Leinì per il Nord Italia e a Reggio Calabria per il Sud.

Il sodalizio taggese ha schierato quattro giovani judoka, alla loro prima esperienza in una competizione nazionale: Ginevra Armonio e Lucia Nobile tra le Esordienti A, Martina Liparoti e Andrea Indelicato tra gli Esordienti B.

Ottimo il risultato di Ginevra Armonio, che ha conquistato un brillante secondo posto, sfiorando il gradino più alto del podio e dimostrando grande determinazione. Buona anche la prova di Lucia Nobile, che ha affrontato le avversarie con carattere e senza timori.

Tra gli Esordienti B, Andrea Indelicato ha evidenziato buone qualità, cedendo solo per inesperienza ma lasciando intravedere ampi margini di crescita. Positiva anche la prestazione di Martina Liparoti, quinta classificata, che ha confermato grinta e costanza, elementi fondamentali per il suo percorso sportivo.

Soddisfatto il Maestro Benemerito Alberto Ferrigno, che ha sottolineato come le gare abbiano rappresentato un importante banco di prova per tutti i giovani atleti, seguiti negli allenamenti dal tecnico Alessio Ferrigno.

Lo sguardo è ora rivolto al prossimo importante appuntamento: sabato 21 e domenica 22 marzo, sempre a Leinì, andrà in scena la finale del Campionato Italiano Cadetti A2, dove saranno impegnati Amaranta Angelillo, Leonardo Armonio, Marco Brigliadori ed Alessandro Panizzi, pronti a vivere un’altra significativa esperienza di crescita sportiv