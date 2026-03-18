Birra artigianale ligure protagonista a Camporosso: degustazione guidata tra sapori, territorio e solidarietà

Sarà la birra artigianale ligure la grande protagonista della serata di degustazione in programma venerdì prossimo alle 20 alla Sala Rovere del Centro Falcone di Camporosso, un appuntamento dedicato alla scoperta dei sapori brassicoli del territorio accompagnati da formaggi e salumi selezionati. A guidare i partecipanti sarà Simone Cantoni, giornalista e divulgatore della cultura birraria, degustatore e docente, nonché giudice in concorsi nazionali e internazionali. Figura di riferimento nel settore, è anche il presentatore ufficiale della cerimonia del prestigioso premio nazionale “Birraio dell’Anno”. Durante la serata accompagnerà il pubblico in un percorso tra aromi, tecniche produttive e curiosità legate alle birre in degustazione.

I partecipanti potranno assaggiare cinque birre artigianali, scoprendone caratteristiche, profumi e abbinamenti gastronomici, ma soprattutto avranno l’opportunità di conoscere da vicino quattro realtà brassicole liguri, espressione della varietà e della qualità del movimento regionale. Tra i protagonisti ci sarà il Birrificio Nadir di Sanremo, fondato nel 2014 dal mastro birraio Gabriele Genduso, noto per la grande bevibilità delle sue birre e per l’utilizzo di ingredienti locali. Accanto a questa realtà sarà presente LuppOlio di Cervo, azienda agricola specializzata nella coltivazione del luppolo, esempio concreto di filiera territoriale legata al mondo della birra.

Spazio anche a Made in Italo, giovane birrificio artigianale di Vessalico nato dalla passione di Italo Aicardi, che punta a valorizzare la tradizione con produzioni innovative. Completa il quadro Hop-e People and Craft Beer di Cairo Montenotte, guidato da Stefano Cartasegna, impegnato nella diffusione della cultura brassicola e nella promozione degli stili e delle tecniche produttive. La degustazione sarà arricchita da un percorso gastronomico con formaggi e salumi selezionati, studiato per esaltare le caratteristiche delle diverse birre e offrire un’esperienza sensoriale completa.

L’evento è organizzato da ACEB - Associazione Culturale Eventi Benefici di Camporosso e ha finalità solidali: il ricavato sarà infatti destinato alle attività benefiche promosse dall’associazione. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune e in collaborazione con CNA Imperia, il progetto My Personal Beer Corner e l’azienda Fratelli Beccaria. La serata rientra inoltre nel calendario della Italy Beer Week, la settimana nazionale dedicata alla promozione della birra artigianale italiana. La partecipazione è su prenotazione, con una quota di 25 euro a persona.