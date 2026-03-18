Oltre 200 atleti alla giornata di ginnastica artistica della ASD Insieme Sanremo: spettacolo, tecnica e grandi risultati (foto)

Oltre 200 atleti protagonisti di una giornata all’insegna dello sport e della ginnastica artistica, organizzata dalla ASD Insieme Sanremo, associazione capofila e referente CSEN Liguria per il settore.

L’evento ha visto una partecipazione numerosa e variegata, con ginnasti di età compresa tra i 4 e i 18 anni impegnati in diverse competizioni suddivise per livello. In programma il Rainbow Gym, nella versione base e avanzata, e la Cup individuale, con esercizi su tre attrezzi: corpo libero, trave e mini trampolino o volteggio. A questi si sono aggiunte la gara di Specialità, che ha previsto prove su cinque attrezzi – corpo libero, trave, mini trampolino, volteggio e parallele asimmetriche – e la gara di Eccellenza, il campionato più impegnativo del circuito CSEN, articolato su tre livelli e caratterizzato da esercizi di elevata difficoltà tecnica. Spazio anche alla ginnastica artistica maschile con la competizione GAM, comprensiva delle parallele simmetriche maschili.

Ottimi risultati per i 90 ginnasti della Gym Insieme, che si sono distinti conquistando numerosi podi sia nelle classifiche assolute sia in quelle di specialità. Tra loro atleti alle prime esperienze e ginnasti più esperti, molti dei quali si sono cimentati in categorie superiori rispetto allo scorso anno, presentando nuovi elementi tecnici alla giuria.

Grande soddisfazione è stata espressa dalle istruttrici, Sonia Di Marcoberardino, Grazia Donvito, Matilde Filippi, Martina Malatesta, Marzia Riccardi, Angelica Stella e Simona Viani, che hanno sottolineato la qualità delle performance e i progressi mostrati dai partecipanti.

L’associazione sanremese ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento al presidente CSEN Liguria, Christian Ferrari, per la presenza all’evento, a tutto lo staff impegnato nell’allestimento della palestra, ai computisti, agli addetti alla musica, al segretario di gara, ai giudici ed un ringraziamento speciale anche alla Dottoressa Giovanna Morra, sempre presente con professionalità ed entusiasmo. Doveroso anche il ringraziamento rivolto a Fugassa e Caffè per aver gentilmente offerto il pranzo a istruttori e giudici.

Infine, un pensiero è stato dedicato agli atleti e alle loro famiglie, il cui entusiasmo e sostegno rappresentano un elemento fondamentale per la riuscita delle iniziative.

I prossimi appuntamenti vedranno le squadre agonistiche impegnate nelle gare interregionali a Milano, mentre tutti gli atleti del sodalizio sanremese, dagli 8 anni in su, parteciperanno al GEF – Festival Mondiale di Creatività nella Scuola, in programma al Teatro Ariston.