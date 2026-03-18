Nuoto paralimpico, Giorgia Amodeo brilla ai Campionati Italiani: due ori e un argento

Ottime prestazioni per Giorgia Amodeo ai Campionati Italiani Assoluti Invernali di nuoto paralimpico in vasca lunga, andati in scena dal 12 al 15 marzo a Lignano Sabbiadoro.

Anche quest’anno la manifestazione si è svolta all’interno della tappa italiana delle Para Swimming World Series, richiamando oltre 400 atleti provenienti da 43 nazioni e portando in vasca alcuni dei migliori nuotatori paralimpici a livello internazionale.

La giovane sanremese, portacolori della Polisportiva IntegrAbili, ha conquistato risultati di grande rilievo: due medaglie d’oro nei 50 stile libero e nei 100 dorso, oltre a un argento nei 50 dorso, confermandosi tra le protagoniste della sua categoria.

Per Giorgia Amodeo, che gareggia nella classe S1, è arrivata anche la soddisfazione della premiazione da parte di Franco Riccobello, presidente della Federazione.

L’atleta è stata accompagnata in questa importante trasferta dalla sorella Martina Amodeo, nel ruolo di tecnico FINP, e dalla madre Donatella Barilla, anch’essa tecnico FINP e vicepresidente della Polisportiva IntegrAbili.

Grande la soddisfazione dell’ambiente sportivo che la segue: “Ci congratuliamo con Giorgia per i successi ottenuti, frutto di impegno e costanza negli allenamenti, e la ringraziamo per le emozioni che continua a regalarci con il suo esempio”.