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Sport | 18 marzo 2026, 11:35

Nuoto paralimpico, Giorgia Amodeo brilla ai Campionati Italiani: due ori e un argento

La giovane atleta della Polisportiva IntegrAbili protagonista a Lignano Sabbiadoro nella tappa internazionale del circuito Para Swimming World Series

Ottime prestazioni per Giorgia Amodeo ai Campionati Italiani Assoluti Invernali di nuoto paralimpico in vasca lunga, andati in scena dal 12 al 15 marzo a Lignano Sabbiadoro. 

Anche quest’anno la manifestazione si è svolta all’interno della tappa italiana delle Para Swimming World Series, richiamando oltre 400 atleti provenienti da 43 nazioni e portando in vasca alcuni dei migliori nuotatori paralimpici a livello internazionale.

La giovane sanremese, portacolori della Polisportiva IntegrAbili, ha conquistato risultati di grande rilievo: due medaglie d’oro nei 50 stile libero e nei 100 dorso, oltre a un argento nei 50 dorso, confermandosi tra le protagoniste della sua categoria.

Per Giorgia Amodeo, che gareggia nella classe S1, è arrivata anche la soddisfazione della premiazione da parte di Franco Riccobello, presidente della Federazione.

L’atleta è stata accompagnata in questa importante trasferta dalla sorella Martina Amodeo, nel ruolo di tecnico FINP, e dalla madre Donatella Barilla, anch’essa tecnico FINP e vicepresidente della Polisportiva IntegrAbili.

Grande la soddisfazione dell’ambiente sportivo che la segue: “Ci congratuliamo con Giorgia per i successi ottenuti, frutto di impegno e costanza negli allenamenti, e la ringraziamo per le emozioni che continua a regalarci con il suo esempio”.

Redazione

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