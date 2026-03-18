Calcio in estate, torna l’Inter Summer Camp a Camporosso (Foto)

Una settimana di calcio, passione e divertimento. Torna l’Inter Summer Camp a Camporosso.

Per il terzo anno consecutivo, l’Unione Sportiva Camporosso Calcio accoglierà giovani talenti per una settimana. "Ragazzi dai 6 ai 14 anni dal 29 giugno al 3 luglio, potranno vivere un’esperienza unica tra allenamenti, divertimento e attività extra calcistiche" - fa sapere l'Us Camporosso - "A guidarli ci sarà un tecnico ufficiale dell’Inter, il cui nome verrà annunciato nei prossimi giorni".

Grande entusiasmo da parte degli organizzatori Antonino Benizzotto e Cristian Savasta, insieme al presidente Ernesto Demme: "l’obiettivo non è solo crescere dal punto di vista tecnico ma soprattutto regalare sorrisi ed emozioni ai partecipanti. Per informazioni e iscrizioni contattare il 3384524524 o il 3458214625".