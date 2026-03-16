Petanque: Ventimiglia batte la capolista Savigliano (14-8) e vola ai play-off

Grande prestazione della formazione femminile di Ventimiglia che, nell’incontro disputato ieri sui campi di via Peglia, ha superato con autorità le ex capoliste del campionato, la Vita Nova Savigliano, al termine di una gara dominata sin dalle prime fasi.

Quello che alla vigilia poteva apparire un confronto equilibrato si è invece rapidamente indirizzato a favore delle padrone di casa. Dopo i primi tre turni di gara, infatti, la squadra ventimigliese conduceva già con un netto 12-4, rendendo di fatto ininfluente l’ultimo turno ai fini del risultato finale.

Determinanti le prestazioni individuali e di squadra delle atlete locali. Bagalà si è imposta nel tiro di precisione e nelle due prove individuali – una delle quali disputata nel quarto turno – mentre Occelli ha conquistato il successo nell’individuale e nella prova a coppie insieme a Vaccari. Ottimo anche il contributo delle altre coppie formate da L. Greco e De Luca, oltre alla vittoria nella terna composta dalle stesse atlete con l’aggiunta di Anselmi.

La squadra di Ventimiglia, guidata dal tandem tecnico Zuppardo–Zucconelli, grazie a questo importante risultato consolida il terzo posto in classifica quando mancano soltanto due giornate al termine della prima fase del campionato. Il successo garantisce inoltre la qualificazione matematica ai play-off per l’assegnazione del titolo italiano, insieme alla stessa Vita Nova Savigliano e all’AB Genova.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 29 marzo, quando la formazione ventimigliese tornerà in campo davanti al pubblico di casa per affrontare la Bovesana, attualmente quinta in classifica e ancora in corsa per conquistare un posto nei play-off.

Notizie meno positive arrivano invece dal campionato maschile, dove la Muller Bordighera ha subito una pesante sconfitta per 20-2 contro la capolista Vita Nova Savigliano. La gara è rimasta in equilibrio soltanto fino al secondo turno, quando Simone Alfonsi ha conquistato il tiro di precisione con il punteggio di 30-29. Da quel momento, però, tutte le successive prove sono state vinte dalla formazione piemontese.

Il sodalizio bordigotto, allenato da Claudio Mulatero, aveva messo in conto una possibile sconfitta contro la capolista, risultato che comunque non compromette l’attuale quarto posto in classifica, ancora valido per la qualificazione ai play-off.

Decisiva sarà però la prossima sfida: sabato 28 marzo la Muller Bordighera ospiterà il Valle Maira, quinto in classifica e distante soltanto due punti. Con sole due giornate ancora da disputare nella prima fase del campionato, l’incontro potrebbe trasformarsi in un vero e proprio spareggio per l’accesso ai play-off.