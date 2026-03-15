Calcio. Anche Clarence Seedorf ad assistere alla vittoria in trasferta della Sanremese (Foto)

C'era anche Clarence Seedorf, centrocampista che in carriera ha vestito le maglie di Sampdoria, Real Madrid, Milan e Inter, ad assistere al match che la Sanremese ha vinto per 3-2 in casa della Novaromentin fanalino di coda del torneo.

Non solo al "Comunale" dunque, ma anche in trasferta i colori biancazzurri sono seguiti da vicino da giocatori che hanno saputo fare la storia di questo sport: Seedorf, amico di Christian Karembeu con cui hanno condiviso l'esperienza con la maglia della Sampdoria a metà anni 90, era in tribuna assieme al presidente Alessandro Masu, al vice Karembeu e al direttore generale Theodoros Ornithopoulos.