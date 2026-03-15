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Sport | 15 marzo 2026, 16:28

Calcio. Anche Clarence Seedorf ad assistere alla vittoria in trasferta della Sanremese (Foto)

I biancazzurri si sono imposti per 3-2 sul terreno della Novaromentin

Calcio. Anche Clarence Seedorf ad assistere alla vittoria in trasferta della Sanremese (Foto)

C'era anche Clarence Seedorf, centrocampista che in carriera ha vestito le maglie di Sampdoria, Real Madrid, Milan e Inter, ad assistere al match che la Sanremese ha vinto per 3-2 in casa della Novaromentin fanalino di coda del torneo.

Non solo al "Comunale" dunque, ma anche in trasferta i colori biancazzurri sono seguiti da vicino da giocatori che hanno saputo fare la storia di questo sport: Seedorf, amico di Christian Karembeu con cui hanno condiviso l'esperienza con la maglia della Sampdoria a metà anni 90, era in tribuna assieme al presidente Alessandro Masu, al vice Karembeu e al direttore generale Theodoros Ornithopoulos.

Federico Bruzzese

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