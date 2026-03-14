Basket, Bvc Sanremo perde contro l’imbattuta capolista Tigullio Santa Margherita

Come da facile pronostico, il Bvc Sanremo nulla ha potuto nel match casalingo con l’imbattuta capolista Tigullio Santa Margherita.

Dopo un inizio sostanzialmente equilibrato, la compagine matuziana ha progressivamente ceduto al cospetto di un’avversaria molto più forte.

"Non era certamente questa la partita da vincere per noi, però potevamo far meglio" - commenta il coach sanremese Andrea Berardi - "In difesa siamo stati troppo passivi e in attacco abbiamo alternato buone cose ad altre da dimenticare. Complimenti al Tigullio, che merita la posizione che occupa”.

Divisione Regionale 1 – nona giornata di ritorno

Bvc Sanremo E.On. – Tigullio Santa Margherita 53-87 (24-31, 11-21, 8-16, 10-19)

Bvc Sanremo E.On: Paciello 15, Deda 9, Tacconi Daniele, Gagna 7, Vallefuoco 16, Tacconi Davide 6, Lartsenko, Franceschini, Campanale. Coach: Andrea Berardi. Assistente: Emanuele Favari.

Tigullio S.Margherita: Orsi 4, Gnocchi 1, Alvares Paredes 9, Fattori 18, Wintour 2, Vexina 6, Marchetti 8, Altemani 6, Fermino 4, Selimay 2, Zolezzi 15, Guerra Matos 12. Coach: F. Husam.

Arbitri: Aleo Stefano-Bruschi Camilla.