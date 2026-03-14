Sanremo capitale degli sport da combattimento, al Casinò la IV edizione di “Kombat-Tour Italia” (Foto)

Sanremo si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi nel panorama degli sport da combattimento. Domenica 22 marzo, nella prestigiosa sala dell’Opera Casinò di Sanremo, andrà in scena la quarta edizione di “Kombat-Tour Italia”, evento sportivo che negli anni si è affermato come uno dei principali appuntamenti dedicati agli sport da ring nel panorama nazionale.

La manifestazione porterà a Sanremo, atleti provenienti da tutta Italia e da diversi paesi europei, pronti a sfidare sul ring in una serata di grande spettacolo sportivo. Gli incontri, di alto livello tecnico, vedranno protagonisti sia atleti affermati sia giovani promesse nelle discipline della Muay Thai (Boxe Thailandese), Kickboxing e Boxe, offrendo al pubblico un evento ricco di emozioni e spettacolo. L’evento rappresenta non solo una grande occasione sportiva ma anche un importante momento di promozione del territorio, capace di richiamare pubblico, appassionati e addetti ai lavori da diverse regioni italiane e dall’estero.

Tra gli ospiti attesi è prevista anche la presenza di un rappresentante della famiglia Pier Silvio Berlusconi, a testimonianza dell’attenzione e dell’interesse mediatico che negli anni si è sviluppato attorno alla manifestazione. L’organizzazione dell’evento è curato dal maestro Antonio Piccirillo e dal maestro Lorenzo Dibari, da anni impegnati nella promozione degli sport da combattimento e nella realizzazione di eventi sportivi di alto livello.

"Siamo orgogliosi di portare per la quarta volta 'Kombat-Tour Italia' nella splendida cornice della Sala dell’Opera del Casinò di Sanremo" - dichiara il maestro Antonio Piccirillo - "Il nostro obiettivo è offrire agli atleti un palcoscenico prestigioso e al pubblico uno spettacolo sportivo di grande qualità. La partecipazione di atleti proveniente da tutta Italia e da diversi paesi europei dimostra quanto questo evento stia crescendo anno dopo anno".

Sulla stessa linea anche il maestro Lorenzo Dibari, che sottolinea: "Kombat-Tour Italia è molto più di una competizione sportiva. E‘ un momento di incontro tra scuole, atleti e maestri che condividono i valori fondamentali dello sport: rispetto, disciplina e passione. Portare tutto questo a Sanremo rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione".

Gli organizzatori desiderano, inoltre, ringraziare il presidente del Casinò di Sanremo, Giuseppe Di Meco, per la disponibilità e la collaborazione nel mettere a disposizione la prestigiosa sala dell’Opera, location simbolo della città e scenario ideale per eventi sportivi di grande livello. Un ringraziamento particolare viene rivolto anche al sindaco di Sanremo Alessandro Mager e all’assessore allo Sport e alle Manifestazioni Alessandro Sindoni, per l’attenzione e il sostegno verso iniziative sportive che contribuiscono alla valorizzazione della città e alla promozione dello sport. Un sentito ringraziamento va inoltre alla dottoressa Silvia Berardi, presidente del Comitato Regionale Ligure MSP Italia, consigliere CONI Liguria, e consigliere della Scuola Regionale dello Sport CONI Liguria, per il supporto e l’impegno dimostrato negli anni nel sostenere e promuovere la crescita della manifestazione Kombat Tour Italia, contribuendo a consolidarne il prestigio del panorama sportivo".

"Eventi come il Kombat Tour Italia, rappresentano un’importante occasione di promozione dello sport e dei suoi valori educativi" – sottolinea Silvia Berardi – "Lo sport da combattimento, se è organizzato con serietà e competenza, è uno straordinario strumento di crescita per i giovani e un momento di aggregazione per tutta la comunità sportiva. Manifestazione come questa dimostrano quanto lo sport possa essere anche veicolo di promozione del territorio e occasione di collaborazione tra istituzioni, associazioni sportive e realtà locali. La serata del 22 marzo 2026 si preannuncia dunque come un grande evento sportivo e mediatico, capace di unire sport, spettacolo e promozione del territorio nella splendida cornice della Riviera dei Fiori".