Sanremo Rugby protagonista alla Festa del Rugby di Cogoleto con tutte le sue giovanili (foto)

Sabato all’insegna della Festa del Rugby di Cogoleto per le formazioni del Sanremo Rugby. Al mattino sono scese in campo Under 8 e Under 10 (insieme ai Reds), mentre al pomeriggio è stata protagonista l’Under 12.

“I piccoli leoni sono scesi in campo dando il massimo - commenta Matteo Modena, allenatore dell’Under 8 - hanno disputato una serie di partite che hanno messo alla prova forza di volontà e tenuta fisica”.

“Una bella giornata di rugby con tanti club e ragazzi - aggiunga il tecnico dell’Under 10, Stefano Formaggio - il nostro ringraziamento va ai genitori e agli atleti”.

“Una bella prova per i ragazzi che hanno saputo andare oltre le difficoltà - conclude Manuel Calabrò, allenatore dell’Under 12 - siamo soddisfatti di come hanno affrontato le partite in attacco, mentre c’è ancora da lavorare in difesa per arrivare preparati al nostro Festival del Rugby che si avvicina sempre di più”.