Ginnastica Riviera dei Fiori protagonista nel weekend: podi e buoni risultati tra artistica, trampolino e ritmica (Foto)

ine settimana intenso e ricco di risultati per la ASD Ginnastica Riviera dei Fiori, impegnata in numerose competizioni nelle discipline di artistica femminile, trampolino elastico e ginnastica ritmica.

Sabato 7 marzo, presso il Polo sportivo del Mercato dei Fiori, si è svolta la seconda prova del campionato regionale individuale del settore Silver di ginnastica artistica femminile, organizzata proprio dalla società sanremese su incarico del Federazione Ginnastica d’Italia – Comitato regionale Liguria. Alla manifestazione hanno preso parte ben 234 ginnaste che si sono alternate in nove ore di gara.

Numerose anche le atlete della Riviera dei Fiori, molte delle quali alla loro prima esperienza importante in competizione, sostenute dal pubblico durante le prove alla trave, al volteggio, alle parallele e al corpo libero. Nel livello LB spiccano l’argento nella classifica assoluta per Ilaria Donatello (Allieve 4) e il bronzo per Benedetta Semiglia (Allieve 5). Nella stessa categoria ottavo posto per Matilde Cosentino (Allieve 3). Nell’LB avanzato quarto posto per Greta Parente e quinto per Bice Manzo (Allieve 3), quinto posto per Noemi Giancaterino e ottavo per Giulia Di Francesco (Allieve 4), mentre Mia Bertonasco ha chiuso quarta tra le Allieve 5. Nel livello LA buon quinto posto per Beatrice Evangelista (Allieve 1) e settimo per Camilla Di Simone (Allieve 2). Soddisfazione per le tecniche Elisa Addiego e Giulia Bellone, che sottolineano il percorso di crescita del giovane gruppo di ginnaste.

Parallelamente, sabato 7 e domenica 8 marzo a Monza si è disputata la prima prova del campionato nazionale Gold di trampolino elastico individuale. Ottimo esordio nella categoria Allievi seconda fascia per Giacomo Cioffi, che pur salendo di categoria ha confermato il livello della scorsa stagione conquistando il primo posto. Buon risultato anche per Matilde Sappia, recentemente passata tra le senior, che ha ottenuto un bronzo di valore confrontandosi con atlete di alto livello. Nella stessa gara Alice Dosio ha chiuso al settimo posto, confermandosi ginnasta affidabile con esecuzioni solide e difficoltà tecniche in crescita.

Sempre a Monza si sono svolte anche le prove regionali Silver di trampolino con la partecipazione di diverse regioni, utili come confronto tecnico in vista della finale nazionale prevista a metà maggio a Torino. Ottimi risultati anche qui per la Riviera dei Fiori con le junior Roberta Di Michele, oro al trampolino, e Cecilia Carlo, argento al trampolino e oro al minitrampolino, mentre Roberta ha ottenuto anche un argento in questa specialità. Il gruppo era seguito in gara dal tecnico Damiano Giunta, soddisfatto per le prestazioni delle sue atlete. La seconda prova di queste competizioni si terrà dal 17 al 19 aprile proprio a Sanremo, con l’organizzazione affidata alla Ginnastica Riviera dei Fiori.

Impegno nel weekend anche per la ginnastica ritmica, scesa in pedana al Palazzetto di Sant’Eusebio per la seconda prova del campionato regionale Silver nei livelli più impegnativi. Nel livello LE, tra le junior, quinto posto per Marie Panizzi e settimo per Alessia Cirone, mentre tra le senior Laura Garibaldi ha chiuso quinta e Alice Iaria sesta. Domenica spazio alla gara LD con Giorgia Condurso settima, Beatrice Solonari ottava e Letizia Fonte nona tra le Allieve 3; Camilla Rodi ottava e Anna Lo Re tredicesima tra le Allieve 4; Aurora Bonino quattordicesima e Noemi Romeo sedicesima tra le Allieve 5.

Lo staff tecnico composto da Monia Stabile, Ilaria Cavicchia, Lorenza Frascarelli e Vittoria Arieta considera queste prove un’importante esperienza in vista dei prossimi appuntamenti della stagione.

Grande soddisfazione anche da parte del direttivo societario, che sottolinea come la Ginnastica Riviera dei Fiori sia impegnata contemporaneamente nelle quattro discipline olimpiche della federazione, un traguardo non comune tra le società affiliate alla Federazione Ginnastica d’Italia. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai tecnici per la passione e la competenza dimostrate e alle famiglie degli atleti, fondamentali nel supportare trasferte e organizzazione delle gare.