Indian Wells, Alcaraz e Djokovic agli ottavi: ecco i prossimi avversari

(Adnkronos) - Giornata ricca di emozioni a Indian Wells, oggi lunedì 10 marzo, con diverse sorprese tra Atp e Wta Masters 1000. Tra i risultati da sottolineare, le vittorie di Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, entrambi capaci di rimontare e raggiungere gli ottavi del torneo californiano, restando in corsa per il titolo.

Alcaraz, numero uno al mondo, ha sconfitto a fatica il francese Arthur Rinderknech con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-2. Nonostante le difficoltà, lo spagnolo ha dimostrato grande determinazione, mantenendo la sua imbattibilità nel 2026.

Djokovic, d'altra parte, ha avuto bisogno di un grande sforzo per avere la meglio sull'americano Aleksandar Kovacevic, numero 72 del mondo. Il serbo ha vinto con un 6-4, 1-6, 6-4 che lo tiene in corsa per il titolo a Indian Wells per la prima volta dal 2017.

Nel prossimo tuno del torneo Alcaraz affronterà il norvegese Casper Ruud, mentre Djokovic se la vedrà con il britannico Jack Draper.