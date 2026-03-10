Arma di Taggia, torna “Corri per Lei”: sport e solidarietà insieme contro la violenza di genere

Lo sport torna a incontrare la solidarietà con la seconda edizione di “Corri per Lei”, la manifestazione podistica benefica in programma domenica 12 aprile ad Arma di Taggia.

L’evento è organizzato dall’ASD Naturun Team Valle Argentina sotto l’egida dello CSEN – Centro Sportivo Educativo Nazionale e con il patrocinio del Comune di Taggia, attraverso gli assessorati allo Sport, al Turismo e Manifestazioni e alle Pari Opportunità.

La manifestazione avrà una forte connotazione solidale: attraverso lo sport gli organizzatori intendono richiamare l’attenzione della comunità sui temi dell’inclusione, dell’uguaglianza e della parità di genere, sostenendo l’impegno contro ogni forma di violenza sulle donne. L’intero ricavato, al netto delle spese organizzative, sarà destinato alla realizzazione di un futuro progetto promosso con il patrocinio del Comune di Taggia, attualmente in fase di definizione.

Il ritrovo dei partecipanti è fissato domenica 12 aprile in Piazza Tiziano Chierotti ad Arma di Taggia, con partenza prevista alle 10.30. La manifestazione prevede due percorsi pensati per coinvolgere sia camminatori sia corridori: uno da 3 chilometri, adatto a chi desidera partecipare con un’andatura più tranquilla, e uno da 5 chilometri per chi preferisce correre o camminare a ritmo più sostenuto.

Il tracciato interesserà il tratto costiero tra i comuni di Taggia e Sanremo, sviluppandosi in gran parte sul lungomare di Arma e sulla Pista Ciclo-Pedonale del Parco Costiero del Ponente Ligure.

Il percorso da 3 chilometri partirà da Piazza Chierotti per poi proseguire lungo via Queirolo e sulla pista ciclopedonale fino all’altezza dell’ex tunnel ferroviario dismesso di Bussana Mare, dove sarà posizionato il giro di boa prima del rientro verso il centro di Arma.

Il tracciato da 5 chilometri costeggerà invece il lungomare, passando da via Miramare e via Nazario Sauro prima di dirigersi verso ponente in direzione Sanremo lungo la pista ciclopedonale. Il giro di boa sarà collocato poco prima dell’ingresso dell’ex tunnel ferroviario di Capo Verde, con rientro ad Arma attraverso largo Queirolo, via Eroi Armesi e nuovamente sul lungomare per il tratto finale.

Per esigenze viabilistiche il tempo massimo per concludere la prova sarà di due ore, con arrivo previsto entro le 12.30.

Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente in presenza la mattina stessa dell’evento, in Piazza Tiziano Chierotti, dalle 8.00 alle 10.30, fino a esaurimento dei posti disponibili. La quota minima di partecipazione sarà di 15 euro per il percorso da 5 km e 10 euro per quello da 3 km.

La partecipazione comprende pettorale identificativo, assicurazione, assistenza tecnica e sanitaria, ristoro finale e una t-shirt tecnica celebrativa fino a esaurimento scorte.

Trattandosi di una manifestazione ludico-motoria amatoriale con finalità benefiche, non sono previste classifiche ufficiali. A titolo simbolico, agli atleti che taglieranno per primi il traguardo maschile e femminile verrà consegnato un omaggio floreale, come segno di partecipazione e sensibilizzazione verso il tema dell’evento.

Tutti gli aggiornamenti e le informazioni saranno pubblicati sui canali social dell’ASD Naturun Team Valle Argentina.