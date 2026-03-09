L’Atalanta si prepara per il Bayern, Palladino “Vogliamo un’altra notte magica”

BERGAMO (ITALPRESS) - "Per noi domani sarà una notte magica, bellissima, che vogliamo goderci. E' un sogno essere agli ottavi e affrontare una squadra così forte, una delle più forti al mondo e forse la più in forma in Europa. Conosciamo la loro forza ma i sogni esistono per viverli e noi vogliamo viverlo a occhi aperti. Vogliamo giocarcela, essere competitivi, metterli in difficoltà. Siamo in casa nostra e vogliamo ripetere la prestazione vista col Borussia Dortmund". Raffaele Palladino prova ad alleggerire la tensione alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions che vedrà domani l'Atalanta ospitare il Bayern Monaco. La Dea è l'ultima italiana rimasta in corsa in Champions "ed è motivo di grande orgoglio, una bella soddisfazione. Tiferanno tutti per noi? Speriamo che questa spinta porti bene. Non vogliamo porci limiti - assicura Palladino - Vogliamo giocarcela sapendo che loro sono una squadra veramente forte, l'abbiamo studiata ed è stato anche bello farlo". Il tecnico sa che il Bayern "ha pochi punti deboli, sarà una partita dove curare tutti i dettagli. Hanno grandi individualità, davanti attaccano la profondità ma non ci dobbiamo snaturare, dobbiamo essere noi stessi, senza mai abbassare il ritmo ma alzando l'intensità: è la nostra forza, il nostro Dna. E' una partita da mission impossibile ma bella da affrontare, ho visto i ragazzi concentrati ma tranquilli nel preparare la gara - continua - Mi sarebbe piaciuto essere qui con tutti a disposizione, in attacco senza Raspadori e De Ketelaere ci manca qualcosa, Ederson e Scalvini sono fondamentali per noi ma non sono abituato a lamentarmi, non guardo a chi manca ma a chi c'è e sono sicuro che daranno tutto per questa maglia". E sul fatto che l'Atalanta si sia un pò distratta in campionato in vista della Champions, Palladino ribatte: "Non abbiamo staccato la spina, c'è stato il passo falso col Sassuolo ma con l'Udinese abbiamo fatto una grande rimonta". Nelle grandi sfide sa esaltarsi Mario Pasalic, fra i protagonisti della rimonta contro il Borussia Dortmund. "Sappiamo di affrontare una delle migliori squadre al mondo, fra le favorite per vincere la Champions. Cercheremo di mettere tutto quello che abbiamo per fare un'altra impresa, vogliamo vivere un'altra notte magica. L'abbiamo preparata bene, anche loro hanno qualche punto debole e cercheremo di sfruttarlo - aggiunge il centrocampista croato - Dobbiamo essere coraggiosi e giocare le nostre carte. Sono 180 minuti, domani è il primo tempo e dovremo mettere le basi per poi fare un'altra impresa al ritorno".- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).