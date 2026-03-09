Trofeo Italia, il Judo Club Simonazzi di Bordighera protagonista a Leinì: Larsen sul podio

Domenica a Leinì, in provincia di Torino, si è svolta la tappa Nord del Trofeo Italia di judo riservata alla categoria Esordienti A (anno 2014). In contemporanea la stessa competizione si è disputata anche a Reggio Calabria, a dimostrazione di un circuito nazionale molto partecipato e diffuso su tutto il territorio.

La gara piemontese ha visto una partecipazione numerosa e di buon livello tecnico. Sul tatami erano presenti società provenienti da diverse regioni italiane, con club arrivati anche da Roma e dalla Sardegna, segno dell’importanza della manifestazione e della qualità del confronto sportivo. Va inoltre ricordato che il Piemonte è una delle regioni storicamente più forti del judo italiano, con società e atleti che da anni si distinguono nelle competizioni nazionali.

Il Judo Club Simonazzi ha partecipato alla competizione con tre giovani atleti: Maxim Larsen, Edoardo Fazzino e Vladimir Cossu, che hanno affrontato la giornata di gara con grande impegno e spirito di partecipazione.

Prestazione ottima per Maxin Larsen, nella categoria 55 kg, che al termine di una prova molto positiva ha conquistato uno splendido TERZO posto, risultato che premia il lavoro svolto in palestra e la costanza negli allenamenti.

Ottima anche la prova di Edoardo Fazzino e Vladimir Cossu, che hanno affrontato la competizione con grande determinazione e spirito combattivo. Entrambi hanno dimostrato di saper stare sul tatami con personalità, mettendosi in gioco contro avversari di livello e combattendo con coraggio.

In particolare Edoardo Fazzino ha disputato una gara molto intensa e generosa, sempre proiettato all’attacco. Nei recuperi stava conducendo l’incontro quando una piccolissima ingenuità su un attacco ha finito per premiare l’avversario, decisione confermata dalla giuria dopo la revisione dei filmati. Un episodio che ha fermato la sua risalita nel tabellone, ma che non toglie assolutamente valore alla sua prestazione: Edoardo ha combattuto una gara di grande carattere, sempre all’iniziativa e con l’atteggiamento giusto.

Molto positivo anche il comportamento di Vladimir Cossu, che ha affrontato la gara con impegno e determinazione, dimostrando di crescere incontro dopo incontro e di acquisire esperienza preziosa in un contesto competitivo di alto livello.

Partecipare a una gara del Trofeo Italia significa infatti molto più che combattere sul tatami. Per ragazzi così giovani è anche un momento di crescita personale: imparano a gestire una trasferta, a rispettare tempi e regole della competizione, a seguire le chiamate e a prepararsi al momento dell’incontro. Durante la giornata si è potuto vedere chiaramente quanto i ragazzi stiano maturando anche sotto questo aspetto, imparando a osservare ciò che accade attorno a loro e a capire quando si avvicina il proprio turno.

«Li ho visti crescere e responsabilizzarsi minuto dopo minuto durante la giornata», commenta il tecnico Filippo Quaglia.

Un ringraziamento particolare va alle famiglie, che hanno accompagnato i ragazzi in questa trasferta vivendo insieme a loro la fatica, l’attesa e l’impegno che stanno dietro a ogni gara. Solo partecipando in prima persona a queste giornate si riesce davvero a comprendere e ad apprezzare il valore dei risultati, perché dietro ogni medaglia – ma anche dietro ogni gara affrontata con coraggio – ci sono allenamenti, sacrifici e tanta passione.

Il percorso dei giovani judoka del Judo Club Simonazzi continua quindi tra allenamenti, gare ed esperienze che contribuiscono alla loro crescita sportiva e personale.