Ad Arma di Taggia torna la storica “Due Valli” di Enduro: il 15 marzo via al Campionato Italiano Major & Veteran

La gara inaugura la stagione tricolore 2026 con il primo round della competizione nazionale. Attesi piloti da tutta Italia per l’80ª edizione della manifestazione.

Ad Arma di Taggia torna la storica “Due Valli” di Enduro: il 15 marzo via al Campionato Italiano Major &amp; Veteran

I motori dell’enduro sono pronti a tornare a rombare ad Arma di Taggia. Domenica 15 marzo 2026 la città ospiterà infatti l’80ª edizione della “Due Valli”, storica manifestazione che quest’anno aprirà ufficialmente la stagione del Campionato Italiano Major & Veteran Enduro.

La gara rappresenta il primo round del campionato tricolore 2026 e porterà sul territorio numerosi piloti provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi su un percorso tecnico e impegnativo tra prove speciali, passaggi cronometrati e tratti off-road.

L’appuntamento scatterà fin dalle prime ore del mattino, quando i partecipanti inizieranno a prendere parte alle diverse prove della competizione. Come da tradizione, la Due Valli è considerata una delle gare più attese del calendario nazionale per la categoria Major e Veteran, dedicata ai piloti con maggiore esperienza nel mondo dell’enduro.

Per il territorio della Riviera dei Fiori si tratta di un evento sportivo importante, capace di richiamare appassionati di motociclismo e sport all’aria aperta. L’enduro, disciplina che unisce tecnica di guida, resistenza e capacità di affrontare terreni naturali, rappresenta infatti uno degli sport motoristici più spettacolari e seguiti dagli amanti del fuoristrada.

La gara di Arma di Taggia segna anche un ritorno significativo per una manifestazione che negli anni è diventata un appuntamento consolidato nel panorama motociclistico nazionale. L’80ª edizione della Due Valli conferma infatti il forte legame tra il territorio e il mondo dell’enduro, grazie alla collaborazione tra organizzatori, federazione e realtà locali.

