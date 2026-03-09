Ad Arma di Taggia torna la storica “Due Valli” di Enduro: il 15 marzo via al Campionato Italiano Major & Veteran

I motori dell’enduro sono pronti a tornare a rombare ad Arma di Taggia. Domenica 15 marzo 2026 la città ospiterà infatti l’80ª edizione della “Due Valli”, storica manifestazione che quest’anno aprirà ufficialmente la stagione del Campionato Italiano Major & Veteran Enduro.

La gara rappresenta il primo round del campionato tricolore 2026 e porterà sul territorio numerosi piloti provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi su un percorso tecnico e impegnativo tra prove speciali, passaggi cronometrati e tratti off-road.

L’appuntamento scatterà fin dalle prime ore del mattino, quando i partecipanti inizieranno a prendere parte alle diverse prove della competizione. Come da tradizione, la Due Valli è considerata una delle gare più attese del calendario nazionale per la categoria Major e Veteran, dedicata ai piloti con maggiore esperienza nel mondo dell’enduro.

Per il territorio della Riviera dei Fiori si tratta di un evento sportivo importante, capace di richiamare appassionati di motociclismo e sport all’aria aperta. L’enduro, disciplina che unisce tecnica di guida, resistenza e capacità di affrontare terreni naturali, rappresenta infatti uno degli sport motoristici più spettacolari e seguiti dagli amanti del fuoristrada.

La gara di Arma di Taggia segna anche un ritorno significativo per una manifestazione che negli anni è diventata un appuntamento consolidato nel panorama motociclistico nazionale. L’80ª edizione della Due Valli conferma infatti il forte legame tra il territorio e il mondo dell’enduro, grazie alla collaborazione tra organizzatori, federazione e realtà locali.