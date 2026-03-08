Il Gran Galà delle Due Riviere cresce: quinta edizione tra Sanremo e Rapallo con 200 professionisti (Foto)

La quinta edizione del Gran Galà del Golf delle Due Riviere si rinnova e amplia il proprio raggio d’azione, consolidando il legame tra sport, territorio e istituzioni. La principale novità del 2026 è infatti l’introduzione di una seconda tappa a Rapallo, che si affianca alla storica sede di Sanremo, portando la manifestazione a coinvolgere due delle località simbolo del golf ligure.

L’evento, organizzato da Cofancy Srl, conferma la formula della Pro-Am a squadre, che mette insieme professionisti e amatori in una competizione pensata per unire agonismo e convivialità. Quest’anno sono attesi circa 200 professionisti provenienti da tutta Italia, pronti a scendere sui green insieme agli appassionati.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio ligure attraverso lo sport, grazie anche al coinvolgimento delle istituzioni locali e regionali e alla collaborazione con il Golf degli Ulivi, che ospita la tappa sanremese.

Durante la presentazione dell’evento l’assessore regionale Luca Lombardi ha sottolineato il valore della nuova formula: «iamo felici di promuovere la Liguria e la sua attrattività turistica legata al golf attraverso un evento così suggestivo come un torneo a due tappe che collega simbolicamente la Liguria di Ponente con quella di Levante. La presenza inoltre di un grande campione come Costantino Rocca ha fatto sicuramente da traino e i 230 partecipanti provenienti da tutta Italia ne sono la prova. Il golf è uno sport in grande crescita e praticabile ad ogni età. Trovo bellissima l’iniziativa dei campi pratica in piazza e gratuiti: sono certo che saranno moltissime le persone che proveranno a cimentarsi per la prima volta in questa disciplina nelle due splendide location di Sanremo e Rapallo allestite per l’occasione. Il turismo golfistico rappresenta un segmento in piena sintonia con le caratteristiche della nostra regione, che grazie al clima mite e alla qualità dei suoi campi consente di praticare questo sport durante tutto l’anno».

Soddisfazione anche da parte del vicesindaco di Sanremo Fulvio Fellegara, che ha evidenziato il valore della manifestazione per la città: «Sanremo guarda al territorio e sostiene sempre iniziative come questa. Sono eventi che fanno bene alla città, promuovendo il turismo e il territorio».

Determinante anche il contributo del circolo golfistico locale, il cui presidente Franco Formaggini ha ringraziato l’amministrazione comunale e il personale del club per il lavoro svolto nell’organizzazione.

Tra i protagonisti dell’edizione 2026 spicca la presenza di Costantino Rocca, leggenda del golf italiano, la cui partecipazione rappresenta un ulteriore elemento di prestigio per la manifestazione.

Accanto allo sport, il Gran Galà delle Due Riviere continua ad attrarre partner e sponsor di alto profilo, molti dei quali legati al mondo del lusso e dell’eccellenza italiana. Tra le novità figura l’ingresso di Porto Carlo Riva, realtà di riferimento nella nautica di lusso. «Abbiamo scoperto una grandezza architettonica notevole come il circolo – ha spiegato Jacopo Carboni –. Mare e golf sembrano realtà lontane, ma condividono un grande valore: il rispetto della natura».

Presente anche Abate, storica gioielleria con sede a Sanremo e presenza sulla Costa Azzurra. «Tra i prodotti realizzati c’è una linea di smartwatch pensata per gli atleti – ha spiegato Elena Abate – e tre di questi saranno messi in palio durante la gara».

Completano il parterre degli sponsor Rocco Forte Hotels, Adamas Caviar, E. Marinella, Corradini e Falconeri, realtà che contribuiscono a rendere l’evento un punto di incontro tra sport, turismo e imprenditoria.

«Questa competizione unisce l’aspetto sportivo con la valorizzazione del territorio», ha sottolineato Sara Corradini, ringraziando gli organizzatori per il lavoro svolto.

L’edizione 2026 avrà anche una dimensione solidale. Cofancy ha infatti deciso di sostenere La Casa Grande di Giz, progetto dedicato al supporto dei bambini nello spettro autistico e delle loro famiglie. A presentarlo è stato Mimmo Casagrande: «Ho un nipote con lo spettro autistico e ho voluto dare un senso a questa situazione creando un punto di riferimento anche per altre famiglie. Oggi seguiamo circa cento bambini e ogni settimana riceviamo nuove richieste. Per questo chiediamo anche un sostegno economico per le cure».

Sport, territorio, solidarietà e collaborazione tra pubblico e privato: il Gran Galà delle Due Riviere si prepara così a una quinta edizione che punta a crescere ancora, consolidando il proprio ruolo tra gli appuntamenti sportivi più prestigiosi del panorama ligure.