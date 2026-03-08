Calcio, tre reti e tre punti: l’Ospedaletti si prende il derby con il Bordighera

Tre reti e tre punti per l’Ospedaletti nel derby del Ponente contro il Bordighera Sant’Ampelio.
Il vantaggio dell’Ospedaletti arriva dopo soli 7 minuti: Russo pennella un pallone al centro sul quale Ilias El Kamli si avventa di testa e trafigge il portiere avversario. Azione pericolosa sull’asse Calderone-Alemanno, il numero 11 conclude in porta ma Rondelli para. Al 40’ l’Ospedaletti raddoppia con Alemanno che infila di piatto, servito da El Kamli. Si va all’intervallo sul doppio vantaggio per i padroni di casa.
Anche nella ripresa la prima occasione è per gli orange con Calderone che colpisce l’incrocio dei pali. Ci prova anche Barbagallo che, al termine di uno slalom in area, calcia fuori di poco. Al 55’ il Bordighera accorcia le distanze con Cianci che segna sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti. A cinque minuti dal 90’ l’Ospedaletti cala il tris: sugli sviluppi di una rimessa laterale di Saih, la difesa ospite respinge ma Molinari al volo la piazza sotto l’incrocio.
Con la vittoria odierna l’Ospedaletti sale a quota 30 punti in classifica.
Ospedaletti - Bordighera Sant’Ampelio 3-1
Marcatori: 7’ El Kamli I., 40’ Alemanno, 55’ Cianci, 85’ Molinari
LE FORMAZIONI
Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Russo, 3 Saih, 4 Sartori (80’ 18 Turrini), 20 Bacciarelli, 6 Rosso (58’ 13 Cordì), 7 El Kamli I., 8 Barbagallo, 9 Calderone (75’ 17 El Kamli M.), 10 Rotolo (55’ 14 Molinari), 11 Alemanno (67’ 15 Salmaso)
A disposizione: 12 Gallo, 16 Cascone, 19 Santarsiero
Allenatore: Fabio Luccisano
Bordighera Sant’Ampelio: 1 Rondelli, 2 Micu, 3 Biancheri, 4 Scortichini, 5 Musumarra, 6 Bellando, 7 Scali (63’ 10 Botzari), 8 Cianci, 9 Marcucci, 13 Balsamo (27’ 15 Cento), 18 Raimondo
A disposizione: 12 Calipa, 10 Botzari, 11 Di Perna, 15 Cento, 17 Ventimiglia, 29 Agnelli, 21 Barazza
Allenatore: Riccardo Ballestra
Arbitro: Andrea Zunino (Savona)
Ammoniti: Rosso, Cento, Scali