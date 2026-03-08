Taggia celebra San Benedetto Revelli: il rione San Dalmazzo trionfa alla 43ª rievocazione storica (Foto)

Si è conclusa oggi, domenica 8 marzo, la 43ª edizione della manifestazione storica dedicata a San Benedetto Revelli, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità di Taggia e da tutto il Ponente ligure. La tre giorni di festeggiamenti, iniziata venerdì, ha avuto il suo momento culminante nel pomeriggio con il tradizionale corteo storico e la cerimonia di premiazione in piazza Cavour ad Arma di Taggia.

Alla manifestazione ha partecipato anche il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, presente alla rievocazione insieme agli assessori regionali Alessandro Piana e Luca Lombardi, al sindaco di Taggia Mario Conio e ai consiglieri regionali del territorio.

Il pomeriggio è stato animato dalla sfilata del corteo storico, con centinaia di figuranti in rappresentanza degli undici rioni cittadini che hanno riportato in vita atmosfere e tradizioni del passato. Al termine della manifestazione è stato il rione San Dalmazzo ad aggiudicarsi il primo posto, conquistando la giuria sia per la qualità delle ambientazioni sia per la partecipazione al corteo.

“Complimenti a tutti per questa bellissima rievocazione – ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci –. Sono passati 400 anni da quando i cittadini chiesero l’intercessione di San Benedetto affinché la città fosse risparmiata dalla guerra. In un momento storico come questo penso sia importante ricordare chi si è impegnato per opporsi alla guerra. Questa rievocazione non è solo una grande occasione turistica, ma coinvolge l’intero paese, rafforza i legami tra le persone e proietta le tradizioni nel futuro, cosa molto importante soprattutto per i giovani che potranno tramandarle alle nuove generazioni. Grazie al sindaco e a tutti coloro che hanno lavorato per un appuntamento molto sentito che contribuisce a valorizzare il nostro territorio”.

Sulla stessa linea l’assessore regionale ai Grandi Eventi Alessandro Piana: “Vorrei far crescere sempre di più questo appuntamento affinché possa diventare un punto di riferimento per tutta la Liguria. Eventi come questo rappresentano un’occasione preziosa per valorizzare il patrimonio culturale e storico della nostra regione. È sempre bello vedere come la passione dei volontari, delle associazioni e dei tanti figuranti riesca a far rivivere atmosfere medievali, rafforzando il senso di appartenenza e l’identità culturale della comunità di Taggia”.

L’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi ha infine sottolineato il valore della manifestazione anche dal punto di vista dell’offerta turistica: “Manifestazioni come il corteo di San Benedetto rappresentano un patrimonio prezioso. La capacità di raccontare le nostre radici attraverso rievocazioni storiche, artigianato e spettacoli è un elemento distintivo dell’offerta turistica ligure, sempre più orientata all’autenticità, alla qualità e alla destagionalizzazione. Questa manifestazione da oltre quarant’anni è un punto di riferimento per il territorio”.

Con la premiazione e l’arrivo del corteo in piazza Cavour si chiude dunque un’altra edizione di una tradizione che continua a coinvolgere l’intera comunità, rinnovando ogni anno la memoria storica e l’identità culturale di Taggia.