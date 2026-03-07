Pallamano, le squadre dell'Abc Bordighera tornano in campo (Foto)

Sabato di incontri per le formazioni biancorosse dell'Abc Bordighera. Dopo oltre un mese di pausa le squadre di pallamano ripartono.

L'under 15 maschile dell'Abc Bordighera affronterà i pari età del Villefranche nella prima partita di play-off per il titolo di campione di pre eccellenza del comitato alpi marittime. La partita si svolgerà alle 15 presso il palazzetto dello sport di Bordighera. "I ragazzi guidati da Stefania Conte arrivano a questa sfida dopo un ottimo girone di qualificazione, con sei vittorie, due sconfitte e un pareggi" - fa sapere l'Abc Bordighera -"Una delle due sconfitte era stata patita proprio sul campo degli avversari di oggi pomeriggio". "Si sono allenati bene, come squadra e sono cresciuti" - dichiara Stefania Conte - "Daranno il meglio di sé stessi per poter portare a casa il risultato migliore".

Intanto, alle 20, la squadra di prima divisione maschile dell'Abc Bordighera si reca in trasferta sul campo del Monaco. La squadra, rinnovata con tanti innesti, cerca di fare il meglio possibile dopo un primo periodo di campionato altalenante. "Il lavoro fatto dallo staff tecnico è stato ottimo e la società è contenta di quello fatto fin ora" - afferma un rappresentante della società - "Il gruppo sta crescendo e speriamo che il risultato sia quello dei migliori".